В Перми стартовал прием детей в 1 классы

18:33 | 3.02.2020

1 февраля во всех школах города прошел единый день открытых дверей, где будущие первоклассники и их родители смогли познакомиться со школой и педагогами, а также подать заявление на зачисление.



День открытых дверей – традиционное мероприятие, проводимое на старте приемной кампании в школы. Родители могли познакомиться с реализуемыми образовательными программами, особенностями и достижениями выбранной школы, посетить открытые уроки и мастер-классы, получить индивидуальные консультации.



Представители общегородской комиссии по контролю за приемом детей в школы посетили более 50 учебных заведений Перми. Напомним, в ее состав вошли Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, член штаба ОНФ Галина Гутник, а также представители родительских организаций и управляющих советов школ. Обратиться в комиссию можно, отправив личное сообщение в социальных сетях https://vk.com/perm_obrazovanie?w=wall-79371742_885.



- В субботу мы побывали в школах «Мастерград», №55, №42, а также в гимназиях №31 и №7. Администрации школ подготовились к мероприятию. Для всех пришедших детей были организованы мастер-классы. С родителями решали организационные вопросы, разъясняли изменения в законодательстве, касающиеся преимущественного права на зачисление младших детей в ту же школу, где учатся старшие братья и сестры, - отметил заместитель председателя Совета родителей города Перми Денис Гатаулин.



Напомним, прием заявлений от родителей будущих первоклассников по закрепленной территории или по преимущественному праву для семей, где старший ребенок уже обучается в выбранной школе, будет осуществляться с 1 февраля по 30 июня. В течение первого дня приемной кампании было подано 2898 заявлений, причем 950 из них – в электронной форме посредством портала https://uslugi.permkrai.ru/.



В течение 7 рабочих дней в школе рассматриваются поданные документы и готовится приказ о зачислении. Отметим, что родителям, подавшим заявление в электронной форме, необходимо в течение 2 рабочих дней подойти в школу с оригиналами документов. В противном случае заявление аннулируется.



По вопросам приема детей в первый класс в департаменте образования по телефону 212-25-79 работает горячая телефонная линия. С 27 января на горячую линию поступило более 150 вопросов. Звонки от жителей Перми принимаются ежедневно по будням с 09:00 до 18:00. Получить дополнительную информацию о правилах приема в 1 класс можно на Едином портале Пермского образования в разделе «Узнай все о приеме в первый класс».

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