В Перми на обновленном участке Комсомольского проспекта появились светофоры с тонким корпусом

18:14 | 3.02.2020

В рамках капремонта Комсомольского проспекта подрядчик приступил к установке новых моделей светофоров с тонким корпусом. Сейчас работы ведутся на участке от улицы Екатерининской до улицы Ленина.



Комсомольский проспект – знаковое место для Перми. Летом 2019 года стартовал первый этап масштабного преображения исторической улицы. Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», основной объем работ на участке от улицы Екатерининской до улицы Ленина выполнен. Подрядчик уже приступил к завершающим работам по монтажу системы автоматического управления дорожным движением, а именно – к установке современных моделей светофоров с тонким корпусом на пересечении Комсомольского проспекта с улицами Пермской, Екатерининской и Ленина.



Уже идет установка нового чугунного ограждения по историческим чертежам на участке от улицы Ленина до улицы Екатерининской. Напомним, на этом участке уже работают 12 новых светильников на бульварной части улицы, еще 14 устанавливаются на проезжей части Комсомольского проспекта. Фонари отлиты из чугуна на знаменитом Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. Также на этом участке в этом году завершатся работы по укладке тротуарной плитки, озеленению и благоустройству территории.



Одновременно ведутся работы и на другом участке – от улицы Ленина до улицы Петропавловской. Там подрядчик завершил демонтаж чугунного ограждения. После снятия новогодней иллюминации начнутся работы непосредственно на бульварной части улицы. Они включают укладку гранитной плитки, замену аварийных деревьев на молодые саженцы-крупномеры, а затем – прокладку ливневой и кабельной канализации, ремонт покрытия проезжей части и другие работы. Работы на участке от улицы Ленина до улицы Монастырской планируется завершить к концу 2020 года. Все работы ведутся по графику.



Отметим, в прошлом году было принято решение подойти к ремонту знаковой улицы Перми – Комсомольского проспекта – комплексно, и помимо самого проспекта привести в порядок все прилегающие улицы. В результате были отремонтированы улицы Пермская, Луначарского, Глеба Успенского, Швецова, 1-я Красноармейская и другие, в том числе с полной заменой инженерных коммуникаций. Это позволило не только привести в порядок центр города, но и в будущем не нарушать благоустройство обновленного проспекта из-за необходимости проведения коммунальных работ.



Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта планируется закончить к 300-летию города, к тому моменту будет отремонтирована проезжая часть, проведен ремонт бульварной части, где полностью заменят покрытие на гранит, установят скамейки, урны и торшерные опоры освещения. В рамках реконструкции Комсомольского проспекта на тротуарах и бульварной части улицы появятся люки в зверином стиле – на них будут размещены голова медведя, символа Прикамья, название города и дата его основания – 1723 год. Часть из них уже установлена на участке от улицы Пермской до улицы Екатерининской. Проектом предусмотрено создание пешеходной аллеи на Октябрьской площади с помощью мобильных архитектурных форм, в которые будут высажены цветочные культуры. Зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами появится на Комсомольской площади.

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