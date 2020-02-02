Транспортные карты в Перми планируется распространять в каждом магазине сети «СемьЯ»

14:45 | 3.02.2020

С 1 февраля вступило в силу тарифное меню. В минувшие выходные для оплаты проезда в общественном транспорте транспортной картой пермяки воспользовались в среднем 8 тысяч раз в день, банковской картой – в среднем 25 тысяч раз в день.



Продажа транспортных карт началась 1 декабря. За первые два месяца было продано порядка 8 тысяч карт. Существенный рост продаж наблюдался в последние два дня месяца – 30 и 31 января. Это обусловлено введением тарифного меню и возможностью оплачивать проезд со скидкой в 2 рубля при использовании транспортной карты.



Мэр Перми Дмитрий Самойлов назвал организацию распространения транспортных карт неудовлетворительной и поручил увеличить количество точек продаж. Как сообщила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, запас транспортных карт в городе есть. Кроме того, в ближайшее время в Пермь поступят еще 22 тысячи штук.



С 1 февраля в силу вступило тарифное меню. Так, за минувшие выходные было оформлено 535 проездных на 30 поездок для льготных категорий (красные карты). Ранее такого вида проездного в продаже не было. Также было выдано 3600 гражданских проездных (зеленые карты).



- Есть уже единичные случаи, когда за выходные были приобретены безлимитные транспортные карты на год, в этом случае одна поездка будет обходиться в 15 рублей, - отметила Людмила Гаджиева.



С учетом популярности этих видов проездных городские власти приняли решение разделить потоки. Таким образом, оформление льготных проездных и их пополнение будет проходить в отделениях «Почтобанка» и «Центральных кассах». Их список размещен на сайте МКУ «Гортранс» и сайте администрации города. Дополнительно распространение транспортных карт будет организовано через магазины сети «СемьЯ». Оплатить нужно будет только размер баланса 120 рублей, плата за саму карту в размере 50 рублей взыматься не будет. В настоящее время обсуждаются условия взаимодействия, о сроках получения карты таким способом будет сообщено дополнительно.



В случае возникновения проблем при использовании транспортной карты (кондуктор отказался ее принимать, не прошла оплата и тому подобное) пассажиры могут обращаться по телефону «горячей линии» департамента транспорта администрации Перми 250-25-50. Только за минувшие выходные на нее было совершено порядка 1000 звонков.



Также 3 февраля в call-центре состоялась «прямая линия» начальника департамента транспорта Анатолия Путина по вопросам изменений в транспортной отрасли. За час ее работы было принято 14 звонков, примерно половина из них было связана с тарифом и тарифным меню.



По статистике использования транспортных карт отметим, что в выходные дни в январе, до вступления в силу тарифного меню, ими оплачивалось в среднем 2 тысячи поездок в день. 1 и 2 февраля платеж по ним совершался в среднем 8 тысяч раз в день. Банковскими картами в выходные дни января оплату совершали в среднем 14 тысяч поездок в день, в первые выходные февраля – в среднем 25 тысяч поездок в день. При этом отметим, что банковские карты обязаны принимать 19 автобусных (№ 2, 3, 7, 9, 11, 18, 22, 23, 30, 34, 36, 48, 49, 50, 51, 60, 62, 80, 88) и все 7 трамвайных маршрутов. Часть перевозчиков сегодня добровольно принимают банковские карты, 100% автобусных маршрутов обязаны будут принимать банковские карты с середины июля текущего года.



За выходные на ряде маршрутов произошел технический сбой, когда с транспортной карты было списано 26 рублей вместо 24 рублей. Как сообщила замглавы администрации Перми, в ночь со 2 на 3 февраля разработчик устранил сбой, проблема решена. Те 2 рубля, которые пассажиры переплатили, будут возращены на карту автоматически в ближайшие дни.

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