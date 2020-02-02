 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

14:45 | 3.02.2020

Транспортные карты в Перми планируется распространять в каждом магазине сети «СемьЯ»

С 1 февраля вступило в силу тарифное меню. В минувшие выходные для оплаты проезда в общественном транспорте транспортной картой пермяки воспользовались в среднем 8 тысяч раз в день, банковской картой – в среднем 25 тысяч раз в день.

Продажа транспортных карт началась 1 декабря. За первые два месяца было продано порядка 8 тысяч карт. Существенный рост продаж наблюдался в последние два дня месяца – 30 и 31 января. Это обусловлено введением тарифного меню и возможностью оплачивать проезд со скидкой в 2 рубля при использовании транспортной карты.

Мэр Перми Дмитрий Самойлов назвал организацию распространения транспортных карт неудовлетворительной и поручил увеличить количество точек продаж. Как сообщила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, запас транспортных карт в городе есть. Кроме того, в ближайшее время в Пермь поступят еще 22 тысячи штук.

С 1 февраля в силу вступило тарифное меню. Так, за минувшие выходные было оформлено 535 проездных на 30 поездок для льготных категорий (красные карты). Ранее такого вида проездного в продаже не было. Также было выдано 3600 гражданских проездных (зеленые карты).

- Есть уже единичные случаи, когда за выходные были приобретены безлимитные транспортные карты на год, в этом случае одна поездка будет обходиться в 15 рублей, - отметила Людмила Гаджиева.

С учетом популярности этих видов проездных городские власти приняли решение разделить потоки. Таким образом, оформление льготных проездных и их пополнение будет проходить в отделениях «Почтобанка» и «Центральных кассах». Их список размещен на сайте МКУ «Гортранс» и сайте администрации города. Дополнительно распространение транспортных карт будет организовано через магазины сети «СемьЯ». Оплатить нужно будет только размер баланса 120 рублей, плата за саму карту в размере 50 рублей взыматься не будет. В настоящее время обсуждаются условия взаимодействия, о сроках получения карты таким способом будет сообщено дополнительно.

В случае возникновения проблем при использовании транспортной карты (кондуктор отказался ее принимать, не прошла оплата и тому подобное) пассажиры могут обращаться по телефону «горячей линии» департамента транспорта администрации Перми 250-25-50. Только за минувшие выходные на нее было совершено порядка 1000 звонков.

Также 3 февраля в call-центре состоялась «прямая линия» начальника департамента транспорта Анатолия Путина по вопросам изменений в транспортной отрасли. За час ее работы было принято 14 звонков, примерно половина из них было связана с тарифом и тарифным меню.

По статистике использования транспортных карт отметим, что в выходные дни в январе, до вступления в силу тарифного меню, ими оплачивалось в среднем 2 тысячи поездок в день. 1 и 2 февраля платеж по ним совершался в среднем 8 тысяч раз в день. Банковскими картами в выходные дни января оплату совершали в среднем 14 тысяч поездок в день, в первые выходные февраля – в среднем 25 тысяч поездок в день. При этом отметим, что банковские карты обязаны принимать 19 автобусных (№ 2, 3, 7, 9, 11, 18, 22, 23, 30, 34, 36, 48, 49, 50, 51, 60, 62, 80, 88) и все 7 трамвайных маршрутов. Часть перевозчиков сегодня добровольно принимают банковские карты, 100% автобусных маршрутов обязаны будут принимать банковские карты с середины июля текущего года.

За выходные на ряде маршрутов произошел технический сбой, когда с транспортной карты было списано 26 рублей вместо 24 рублей. Как сообщила замглавы администрации Перми, в ночь со 2 на 3 февраля разработчик устранил сбой, проблема решена. Те 2 рубля, которые пассажиры переплатили, будут возращены на карту автоматически в ближайшие дни.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:56 | 3.02.2020
Во всём виновата любовь: в Екатеринбурге задержали подозреваемого в серии разбойных нападений

14:45 | 3.02.2020
Транспортные карты в Перми планируется распространять в каждом магазине сети «СемьЯ»

14:32 | 3.02.2020
В Екатеринбурге спортсмен-паралимпиец начал работу курьером в «Яндекс.Еде»

14:29 | 3.02.2020
Двух тагильчан будут судить за фиктивную прописку таджиков

14:20 | 3.02.2020
На Урале готовятся к «Лыжне России»

14:14 | 3.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на лекцию

13:55 | 3.02.2020
В Свердловской области вырос уровень собираемости взносов на капремонт

13:38 | 3.02.2020
Вице-премьер РФ считает постройку метро в Екатеринбурге нецелесообразной

13:26 | 3.02.2020
В Перми дольщики новостройки по адресу Энгельса, 27 могут оформлять право собственности

13:21 | 3.02.2020
C 10 февраля по Горнозаводской ветке будут запущены два дополнительных электропоезда

13:20 | 3.02.2020
В Екатеринбурге оперативники УЭБиПК и бойцы ОМОН закрыли покерный клуб на месте бывшего фитнес-центра

13:06 | 3.02.2020
В столице Урала усилят работу по расчистке дорог и тротуаров

13:04 | 3.02.2020
Владелец «Сима-лэнда» отправил в Китай два миллиона защитных масок

13:00 | 3.02.2020
Прикамская саночница возглавила общий зачет Кубка мира

12:55 | 3.02.2020
Оттепель в Перми сменится похолоданием

12:42 | 3.02.2020
В Екатеринбурге откроется мультимедийная выставка «Айвазовский. Гений и море»

12:14 | 3.02.2020
На Урал приехал легендарный генерал-майор, отказавшийся штурмовать Белый дом в Москве

11:57 | 3.02.2020
В Екатеринбурге компания собрала 40 млн рублей на строительство домов, но ничего не построила

11:37 | 3.02.2020
Скончался до приезда «скорой»: подробности смертельной аварии в Екатеринбурге

11:11 | 3.02.2020
У жительницы Екатеринбурга арестовали Porsche Boxster за долги

10:52 | 3.02.2020
В плей-офф вышли, но работы ещё много: свердловский «Автомобилист» завершит выездную серию игрой с «Сибирью»

10:44 | 3.02.2020
Свердловским автомобилистам присвоят «число дьявола»

10:28 | 3.02.2020
Николай Новичков и Елена Шперкина поборются «За правду»

10:23 | 3.02.2020
В Свердловской области разыскивают пропавшего мужчину

комментариев: 1

09:57 | 3.02.2020
В небе над Екатеринбургом появится транзит МКС на фоне Венеры

09:41 | 3.02.2020
Неадекватный житель столицы Урала ночью разнёс свою квартиру и затопил подъезд кипятком

09:23 | 3.02.2020
В Екатеринбурге товарный поезд снёс автомобиль

09:09 | 3.02.2020
В Екатеринбурге произошла смертельная авария

02.02.2020

18:17 | 2.02.2020
В Екатеринбурге прошёл митинг против сноса частных домов

18:04 | 2.02.2020
В Екатеринбурге подросток попал под машину

17:31 | 2.02.2020
На Среднем Урале в начале недели ожидается потепление

15:20 | 2.02.2020
«Не лишайте жилья детей»: в Екатеринбурге жители частного сектора вышли на митинг против сноса своих домов

14:25 | 2.02.2020
Житель Екатеринбурга ищет человека, который поджёг его иномарку

13:53 | 2.02.2020
«Сижу на тропинке, хочу пить. Ведёрко потеряла»: на Урале продолжаются поиски пропавшей пенсионерки

13:25 | 2.02.2020
Футбольный клуб «Урал» проведёт контрольный матч на «пафосных» сборах

13:13 | 2.02.2020
В новые садики Нижнего Тагила ищут младших воспитателей





Мы в соцсетях



Архив
«    Февраль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 


 