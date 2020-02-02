«Горьковка» приглашает пермяков на лекцию

14:14 | 3.02.2020

4 февраля в 17:00 в краевой библиотеке им. Горького состоится лекция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями.



Мероприятия этого дня направлены на профилактику и раннюю диагностику злокачественных новообразований. К сожалению, почти все онкологические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно и не приносят дискомфорта, болезненные ощущения появляются на поздних стадиях, когда шансов на благоприятный исход уже очень мало. Поэтому так важно обеспечить своевременную диагностику злокачественной опухоли, не забывать про диспансеризацию и профилактические осмотры, про самообследование в домашних условиях. Зам. главного врача по организационно-методической работе Пермского краевого онкологического диспансера Антон Жигулев расскажет о ранней диагностике онкологии и о способах профилактики жизнеугрожающего заболевания.



Вход свободный, 16+. Конференц-зал (3 этаж, левое крыло).



6 февраля в 17:00 начнется заседание клуба «Каникулы садовода», тема - «Выращивание томатов по биодинамическому земледелию: секреты посадки и ухода».



В последнее время все, что имеет корень «био», пользуется большой популярностью: ценится все экологически чистое, полезное и натуральное. Сторонники биодинамического земледелия выступают против любых химических препаратов - только органические, а методы борьбы с вредителями и болезнями растений исключают применение ядов. Валентина Николаевна Копылова, специалист по биодинамическому земледелию, поделится с садоводами своими знаниями и опытом по выращиванию томатов.



Вход свободный, 12+. Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж).

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