Пермь: новости дня
13:26 | 3.02.2020
В Перми дольщики новостройки по адресу Энгельса, 27 могут оформлять право собственности
- После получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома застройщик через орган местного самоуправления должен поставить многоквартирный жилой дом вместе со всеми помещениями на государственный кадастровый учет. Только после этого участники долевого строительства могут зарегистрировать свои права на квартиры и нежилые помещения, приобретенные по договору долевого участия. Теперь более тысячи новоселов могут стать полноправными собственниками, - отметила Лариса Аржевитина, руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю.
Обратиться за оформлением права можно в любой офис многофункционального центра «Мои документы». За государственную регистрацию прав на одну квартиру или помещение необходимо заплатить государственную пошлину в размере 2 тысячи рублей. Например, если квартира в долевой собственности четырех человек, то госпошлина платится пропорционально каждым собственником по 500 рублей. Отсутствие у регистрирующего органа информации об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации является основанием для возврата документов без рассмотрения.
Для регистрации права собственности на квартиру, нежилое помещение, приобретенные по договору долевого участия, необходимы следующие документы:
- паспорт гражданина, участвующего в долевом строительстве;
- договор долевого участия в строительстве жилого дома;
- акт приема-передачи квартиры (нежилого помещения) или иной документ, подтверждающий ее передачу участнику.
В некоторых случаях могут потребоваться:
- свидетельство о рождении, если жилье (нежилые помещения) оформляется на несовершеннолетнего ребенка;
- закладная на квартиру (нежилые помещения) или кредитный договор (если объект приобретается в кредит);
- доверенность на полномочия представителя интересов дольщика, удостоверенная у нотариуса.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:56 | 3.02.2020
Во всём виновата любовь: в Екатеринбурге задержали подозреваемого в серии разбойных нападений
14:45 | 3.02.2020
Транспортные карты в Перми планируется распространять в каждом магазине сети «СемьЯ»
14:29 | 3.02.2020
Двух тагильчан будут судить за фиктивную прописку таджиков
14:20 | 3.02.2020
На Урале готовятся к «Лыжне России»
14:14 | 3.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на лекцию
13:26 | 3.02.2020
В Перми дольщики новостройки по адресу Энгельса, 27 могут оформлять право собственности
13:21 | 3.02.2020
C 10 февраля по Горнозаводской ветке будут запущены два дополнительных электропоезда
13:20 | 3.02.2020
В Екатеринбурге оперативники УЭБиПК и бойцы ОМОН закрыли покерный клуб на месте бывшего фитнес-центра
13:06 | 3.02.2020
В столице Урала усилят работу по расчистке дорог и тротуаров
13:04 | 3.02.2020
Владелец «Сима-лэнда» отправил в Китай два миллиона защитных масок
13:00 | 3.02.2020
Прикамская саночница возглавила общий зачет Кубка мира
12:55 | 3.02.2020
Оттепель в Перми сменится похолоданием
12:14 | 3.02.2020
На Урал приехал легендарный генерал-майор, отказавшийся штурмовать Белый дом в Москве
11:57 | 3.02.2020
В Екатеринбурге компания собрала 40 млн рублей на строительство домов, но ничего не построила
11:11 | 3.02.2020
У жительницы Екатеринбурга арестовали Porsche Boxster за долги
10:52 | 3.02.2020
В плей-офф вышли, но работы ещё много: свердловский «Автомобилист» завершит выездную серию игрой с «Сибирью»
10:44 | 3.02.2020
Свердловским автомобилистам присвоят «число дьявола»
10:28 | 3.02.2020
Николай Новичков и Елена Шперкина поборются «За правду»
10:23 | 3.02.2020
В Свердловской области разыскивают пропавшего мужчину
09:57 | 3.02.2020
В небе над Екатеринбургом появится транзит МКС на фоне Венеры
09:41 | 3.02.2020
Неадекватный житель столицы Урала ночью разнёс свою квартиру и затопил подъезд кипятком
09:23 | 3.02.2020
В Екатеринбурге товарный поезд снёс автомобиль
09:09 | 3.02.2020
В Екатеринбурге произошла смертельная авария
18:17 | 2.02.2020
В Екатеринбурге прошёл митинг против сноса частных домов
18:04 | 2.02.2020
В Екатеринбурге подросток попал под машину
17:31 | 2.02.2020
На Среднем Урале в начале недели ожидается потепление
15:20 | 2.02.2020
«Не лишайте жилья детей»: в Екатеринбурге жители частного сектора вышли на митинг против сноса своих домов
14:25 | 2.02.2020
Житель Екатеринбурга ищет человека, который поджёг его иномарку
13:53 | 2.02.2020
«Сижу на тропинке, хочу пить. Ведёрко потеряла»: на Урале продолжаются поиски пропавшей пенсионерки
13:13 | 2.02.2020
В новые садики Нижнего Тагила ищут младших воспитателей