В Перми дольщики новостройки по адресу Энгельса, 27 могут оформлять право собственности

13:26 | 3.02.2020

Управление Росреестра по Пермскому краю поставило на государственный кадастровый учет многоквартирный дом со встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: улица Энгельса, 27. В доме расположены 640 жилых и 100 нежилых помещений.



- После получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома застройщик через орган местного самоуправления должен поставить многоквартирный жилой дом вместе со всеми помещениями на государственный кадастровый учет. Только после этого участники долевого строительства могут зарегистрировать свои права на квартиры и нежилые помещения, приобретенные по договору долевого участия. Теперь более тысячи новоселов могут стать полноправными собственниками, - отметила Лариса Аржевитина, руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю.



Обратиться за оформлением права можно в любой офис многофункционального центра «Мои документы». За государственную регистрацию прав на одну квартиру или помещение необходимо заплатить государственную пошлину в размере 2 тысячи рублей. Например, если квартира в долевой собственности четырех человек, то госпошлина платится пропорционально каждым собственником по 500 рублей. Отсутствие у регистрирующего органа информации об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации является основанием для возврата документов без рассмотрения.



Для регистрации права собственности на квартиру, нежилое помещение, приобретенные по договору долевого участия, необходимы следующие документы:



- паспорт гражданина, участвующего в долевом строительстве;



- договор долевого участия в строительстве жилого дома;



- акт приема-передачи квартиры (нежилого помещения) или иной документ, подтверждающий ее передачу участнику.



В некоторых случаях могут потребоваться:



- свидетельство о рождении, если жилье (нежилые помещения) оформляется на несовершеннолетнего ребенка;



- закладная на квартиру (нежилые помещения) или кредитный договор (если объект приобретается в кредит);



- доверенность на полномочия представителя интересов дольщика, удостоверенная у нотариуса.

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