C 10 февраля по Горнозаводской ветке будут запущены два дополнительных электропоезда

13:21 | 3.02.2020

Министерство транспорта Пермского края и ОАО «Пермская пригородная компания» запустят два дополнительных пригородных электропоезда по Горнозаводской ветке Свердловской железной дороги. Поезда начнут курсировать с 10 февраля в ежедневном режиме. Кроме того, «Пермская пригородная компания» сократила интервалы между электричками с полутора часов до получаса в вечернее время.



«Мы оптимизировали расписание в интересах пассажиров. Теперь у них появится возможность выбрать для себя удобное время для того, чтобы уехать из центра города в Мотовилихинский и Орджоникидзевский район. Дополнительные же поезда позволят передвигаться в более комфортных, нестесненных условиях в час пик», - отмечают в краевом минтрансе.



Так, в вечернее время будут курсировать два дополнительных электропоезда на 400 мест каждый по маршрутам: Пермь-1 – Левшино (отправление в 18:24, прибытие – в 18:52) и Левшино – Пермь-1 (отправление в 19:12, прибытие – в 19:40). Время в пути составит 28 минут. С расписанием пригородных поездов, курсирующих по Горнозаводской ветке, можно ознакомиться на сайте ППК в разделе «Расписание движения пригородных поездов»: https://ppk59.ru/stantions.



Также для более удобной организации автобусных пересадок департамент дорог Перми перенес остановку на станции Пермь-2 с трамвайного кольца к кассам пригородного сообщения. Ранее в социальных сетях пассажиры жаловались на долгий переход с электрички к автобусной остановке, от которой отправляются экспрессы маршрута №2 «Пермь-1 – Пермь-2 – Пермь-1».



На прошлой неделе краевой минтранс совместно с администрацией Перми увеличил количество автобусов на маршруте №2 в два раза. Теперь пассажиров во время прибытия электрички ожидают до 20 автобусов.



Напомним, с 27 января пригородные железнодорожные перевозки осуществляются до конечной станции Пермь-2 со стороны Главного направления и Пермь-1 со стороны Горнозаводского направления. Пассажиры пригородных поездов могут продолжить путь от станции «Пермь-1» до центра города и станции «Пермь-2» на одном из городских автобусов с возможностью бесплатной пересадки: автобусный маршрут №2 «Пермь-1– Пермь-2», автобусный маршрут №51 «Пермь-1 – ЦУМ» и маршрут №3 «завод Шпагина – Нагорный».

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