В Перми проходят бесплатные занятия по айкидо для пенсионеров и людей с особенностями здоровья

06:06 | 2.02.2020

Секция айкидо в общественном центре «Гармония» (улица Танкистов, 12) - одна из самых популярных у жителей. Занятия проводятся и в других районах Перми.



В Индустриальном районе города возобновились бесплатные занятия айкидо для жителей района. После разминки и дыхательной гимнастики инструктор отрабатывает со своими подопечными ряд упражнений и простые, доступные приемы защиты. Все они подобраны так, чтобы их мог выполнить человек любого возраста, уровня физической подготовки и состояния здоровья.



Тренировки в общественном центре «Гармония» проводят опытные инструкторы клуба айкидо «Династия». Такие занятия пользуются большим успехом у жителей района, в том числе среди людей с особенностями здоровья. Посетители тренировок отмечают пользу занятий айкидо – они помогают не только укрепить здоровье и повысить иммунитет, но и поверить в свои силы и возможности.



- Заниматься физкультурой и спортом важно в любом возрасте. Не менее важно это и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в проекте «Айкидо без границ» постоянно занимается более 70 человек из разных районов нашего города. Приглашаем всех желающих присоединиться, - рассказал руководитель клуба айкидо «Династия», исполнительный директор Ассоциации айкидо Пермского края Денис Гатаулин.



Отметим, что регулярные занятия по айкидо проводятся в Индустриальном, Ленинском, Дзержинском, Свердловском, Мотовилихинском районах города Перми, поселке Новые Ляды.



Подробную информацию о занятиях айкидо можно узнать в общественном центре «Гармония»: ул. Танкистов, 12, тел. 280-42-32. О проекте «Айкидо без границ» и других проектах, реализуемых автономной некоммерческой организацией «Спортивный клуб айкидо «Династия» города Перми, а также о занятиях айкидо в краевой столице можно узнать на сайте http://aikido-perm.ru/ и в группе в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/aikido_dynasty.



Проект клуба айкидо «Династия» «Айкидо без границ» направлен на создание условий, инфраструктуры для регулярных занятий физкультурой с элементами айкидо для людей с ограниченными возможностями и старшего возраста в разных районах Перми и Пермского края, осуществляется с весны 2019 года. Проект получил поддержку и грант губернатора Пермского края.

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