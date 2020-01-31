Пермь: новости дня
06:06 | 2.02.2020
В Перми проходят бесплатные занятия по айкидо для пенсионеров и людей с особенностями здоровья
В Индустриальном районе города возобновились бесплатные занятия айкидо для жителей района. После разминки и дыхательной гимнастики инструктор отрабатывает со своими подопечными ряд упражнений и простые, доступные приемы защиты. Все они подобраны так, чтобы их мог выполнить человек любого возраста, уровня физической подготовки и состояния здоровья.
Тренировки в общественном центре «Гармония» проводят опытные инструкторы клуба айкидо «Династия». Такие занятия пользуются большим успехом у жителей района, в том числе среди людей с особенностями здоровья. Посетители тренировок отмечают пользу занятий айкидо – они помогают не только укрепить здоровье и повысить иммунитет, но и поверить в свои силы и возможности.
- Заниматься физкультурой и спортом важно в любом возрасте. Не менее важно это и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в проекте «Айкидо без границ» постоянно занимается более 70 человек из разных районов нашего города. Приглашаем всех желающих присоединиться, - рассказал руководитель клуба айкидо «Династия», исполнительный директор Ассоциации айкидо Пермского края Денис Гатаулин.
Отметим, что регулярные занятия по айкидо проводятся в Индустриальном, Ленинском, Дзержинском, Свердловском, Мотовилихинском районах города Перми, поселке Новые Ляды.
Подробную информацию о занятиях айкидо можно узнать в общественном центре «Гармония»: ул. Танкистов, 12, тел. 280-42-32. О проекте «Айкидо без границ» и других проектах, реализуемых автономной некоммерческой организацией «Спортивный клуб айкидо «Династия» города Перми, а также о занятиях айкидо в краевой столице можно узнать на сайте http://aikido-perm.ru/ и в группе в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/aikido_dynasty.
Проект клуба айкидо «Династия» «Айкидо без границ» направлен на создание условий, инфраструктуры для регулярных занятий физкультурой с элементами айкидо для людей с ограниченными возможностями и старшего возраста в разных районах Перми и Пермского края, осуществляется с весны 2019 года. Проект получил поддержку и грант губернатора Пермского края.
© «Вечерние ведомости»
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