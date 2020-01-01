Пермь: новости дня
17:50 | 31.01.2020
В Перми будет реализован большой театральный проект, приуроченный к 300-летию города
Как сообщила начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Елена Неганова, городские власти активно готовятся к 300-летию города. Одним из самых важных в сфере культуры станет проект «Лучшие театры России – городу Перми».
- Ежегодно мы будем привозить лучшие театры России в город Пермь. Эта традиция была и раньше, теперь мы ее возрождаем. Пермская публика всегда очень требовательная, трепетная, нам повезло, что мы видели много хороших проектов в течение многих лет. Мы посчитали важным продолжить эту историю и дать возможность пермякам прикоснуться к самым чудесным театральным шедеврам. Выбор театра и места проведения спектаклей не случайны. Дворец культуры им. Солдатова – это место притяжения наших горожан, - подчеркнула Елена Неганова.
По словам генерального директора Дворца культуры им. Солдатова Владимира Воробья, все гастроли в рамках проекта «Лучшие театры России – городу Перми» будут проходить на сцене дворца.
- Открывать проект будет один из лучших театров России – московский театр им. Евгения Вахтангова. Примечательно еще и то, что этот театр в следующем году отмечет свое 100-летие. Мы договорились с руководством театра, что они привозят в Пермь 4 спектакля. Таких длительных 8-дневных гастролей в нашем городе не было уже давно. Задача – показать многогранность театра, чтобы пермская публика плотнее познакомилась с этими коллективами, - отметил Владимир Воробей.
Гастроли начнутся 25 июня спектаклем «Евгений Онегин» по произведению Александра Пушкина. После Перми этот спектакль едет на гастроли в Лондон. В нем сыграют ведущие актеры страны – Алексей Гуськов, Ирина Купченко, Людмила Максакова.
Второй спектакль «Фальшивая нота» – один из последних спектаклей театра. В нем сыграют Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов.
Третий спектакль в репертуаре театра уже 15 лет – «Мадемуазель Нитуш» (в главных ролях Мария Аронова и Александр Олешко).
В спектакле «Ветер шумит в тополях» сыграют три мастера – Владимир Вдовиченков, Владимир Симонов и Максим Суханов.
Всего в рамках гастролей театра им. Вахтангова в Пермь приедут 120 артистов, 6 фур декораций. Каждый спектакль будет сыгран по 2 раза, завершатся гастроли 2 июля. Приобрести билеты на спектакли театра им. Вахтангова можно в кассе Дворца и в Городских зрелищных кассах.
Отметим, что реализация проекта «Лучшие театры России – городу Перми» будет продолжена до 2023 года. На участие в проекте 2021 году получено согласие театра «Ленком» Марка Захарова.
© «Вечерние ведомости»
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