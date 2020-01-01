Пермь: новости дня
17:41 | 31.01.2020
Пермяки могут оплатить государственную пошлину прямо в «окнах» МФЦ
Теперь жители Пермского края смогут оплачивать госпошлину в филиалах МФЦ с помощью банковской карты или любым бесконтактным способом, не отходя от «окна» обслуживания. Специалисты многофункционального центра примут платеж с помощью pos-терминала.
Пока сервис доступен в 13 отделениях «Мои документы» – в восьми МФЦ г. Перми, а также в центрах Соликамска, Березников, Добрянки и Краснокамска. В общей сложности терминалы установлены в 300 «окнах» обслуживания заявителей. Внедрение новой системы оплаты госпошлины является важным шагом в реализации концепции развития центров «Мои документы». В 2020 году краевой МФЦ планирует увеличить число филиалов с возможностью приема платежей через pos-терминалы.
Как рассказали в краевом МФЦ, оплата государственной пошлины требуется для получения целого ряда услуг. Например, для оформления российского и заграничного паспортов, замены водительского удостоверения, получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости или реестра юридических лиц.
Возможность оплаты через pos-терминалы сделает процесс получения госуслуг еще более комфортным для посетителей многофункциональных центров.
«Раньше оплатить пошлину в филиалах «Мои документы» можно было только через банковский терминал. Из-за ручного ввода данных самим заявителем часто появлялись ошибки в квитанциях. Сейчас же реквизиты будет заполнять специалист многофункционального центра, соответственно, сократится количество отказов в предоставлении услуг по причине неправильной оплаты», - говорит начальник управления координации деятельности Пермского краевого МФЦ Айгуль Ахмарова.
Многофункциональные центры Пермского края играют особую роль в развитии экономики региона. Согласно действующему законодательству, налоговый доход от уплаты госпошлины распределяется между федеральным бюджетом и бюджетом субъектов РФ (по принципу 50/50). В 2019 году сумма госпошлины, поступившей в бюджет Пермского края за оказание федеральных услуг в многофункциональных центрах «Мои документы», составила 346 млн 814 тысяч рублей.
© «Вечерние ведомости»
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