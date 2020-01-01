Минздрав РФ назвал лекарства, которыми можно лечить коронавирус

17:07 | 31.01.2020

Министерство здравоохранения России назвало три лекарства, которыми можно лечить коронавирусную инфекцию. Пока это «Рабавирин», рекомбинатный интерферон бета lb и «Лопинавир/Ритонавир». Со временем этот список может пополниться.



Отметим, вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. На данный момент заболевших в России нет. На совете о мерах по борьбе с распространением коронавируса президент России Владимир Путин отметил, что, к сожалению, практически во всех странах мира, и в том числе в нашей стране, мы теряем людей ежегодно и от пневмонии, и от гриппа.



«Поэтому здесь перед нами общая задача – минимизировать эти потери и сделать всё для того, чтобы у нас ничего подобного не было, - обозначил президент. - Что же касается нового коронавируса, то вся специфика заключается в том, что это новое явление. Вопрос: насколько мы готовы к этому вызову? Я исхожу из того, что Правительство, Минздрав, ваша служба Роспотребнадзор сделают всё от вас зависящее, всё возможное для того, чтобы эти неожиданности, которые перед нами возникают, не были неожиданностью для подавляющего большинства граждан нашей страны, чтобы вы и мы все были к этому готовы».

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