Пермь будет претендовать на звание «Город трудовой доблести»

16:58 | 31.01.2020

Мэр Дмитрий Самойлов рассказал почетным гражданам Перми об инициативе президента РФ Владимира Путина о присвоении городам почетного звания «Город трудовой доблести» и заручился их поддержкой в этом направлении.



Глава Перми Дмитрий Самойлов встретился с почетными гражданами Перми, чтобы подвести итоги 2019 года и обсудить приоритеты дальнейшего развития города. На встречу были также приглашены председатель гордумы Юрий Уткин, первый зампредседателя гордумы Дмитрий Малютин.



Дмитрий Самойлов представил результаты работы администрации Перми в сферах городского хозяйства, дорожного строительства, благоустройства, развития социальной инфраструктуры, переселения из аварийного жилья, также рассказал о новой транспортной модели, запущенной в 2019 году. Кроме того, глава города озвучил планы по подготовке к 300-летию города и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



В год 75-летия Победы президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о присвоении городам, которые обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции во время Великой Отечественной войны и проявившим при этом трудовой героизм и самоотверженность, почетного звания «Город трудовой доблести». Такое звание может быть присвоено городам Российской Федерации, которые не участвовали непосредственно в боевых действиях, но приближали Победу подвигом тружеников тыла. Во время войны в Пермь были направлены коллективы 64 эвакуированных предприятий. За годы войны рабочая Мотовилиха дала фронту 48600 артиллерийских систем, в том числе большое количество мощных 122-мм и 152-мм гаубиц. Сверх плана завод выпустил вооружения для 116 полков. Пермский эвакопункт обслужил 1382 эшелона с эвакуированными – почти 1 млн 416 тысяч человек. Всего в Молотовской (Пермской) области было расселено около 380 тысяч ленинградцев. В Молотов (Пермь) эвакуировали детские учреждения, предприятия – Ленинградский телефонный завод, Ленинградский завод оптического стекла, Ленинградский электромеханический завод, вузы, Кировский (Мариинский) театр оперы и балета, Ленинградское хореографическое училище, основную коллекцию из Русского музея.



- Думаю, борьба между городами за право быть удостоенным такого высокого звания будет очень серьезная. Считаю, что Пермь его достойна. Надеюсь на вашу поддержку инициативы по присвоению нашему городу почетного звания «Город трудовой доблести». Мы уже начали подготовительную работу – обратились к руководителям предприятий, которые работали в годы войны, чтобы предоставили нам архивные данные, - отметил Дмитрий Самойлов.



Также мэр сообщил, что в рамках подготовки к празднованию юбилея города запланированы мероприятия, которые будут реализованы как правительством края, так и администрацией Перми. Так, в числе реализуемых городскими властями проектов: строительство и реконструкция 5 детских садов и 9 школ, 7 спортивных объектов, реконструкция набережной Камы и эспланады, комплексное благоустройство Комсомольского проспекта и улицы Ленина, строительство и реконструкция 11 парков и скверов.



Почетные граждане города задавали вопросы о перспективе строительства третьего моста через Каму, организации маршрутной сети города, замене троллейбусных маршрутов автобусами. Дмитрий Самойлов вручил всем присутствующим транспортные карты.



В завершение встречи мэр Перми выразил почетным гражданам города благодарность за доверие и конструктивный диалог.

© «Вечерние ведомости»