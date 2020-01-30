В школах Перми пройдет единый день открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей

13:33 | 31.01.2020

1 февраля все школы города проведут встречи с будущими первоклассниками и их родителями.



День открытых дверей – ежегодное мероприятие, проводимое на старте приемной кампании в школы. В этот день в учебных заведениях будут работать презентационные и консультационные площадки. Например, в лицее №1 и школе №2 покажут фрагмент открытого урока, а в школе №21 – мюзикл, подготовленный детьми и педагогическим коллективом, после которого состоятся индивидуальные консультации психолога, социального педагога и представителей руководства учреждения. Большинство учебных заведений запланировали экскурсии по школе и родительские собрания, на которых участники смогут познакомиться с реализуемыми образовательными программами, особенностями и достижениями выбранной школы. График проведения встреч в конкретной школе можно посмотреть на Едином портале пермского образования https://permedu.ru/Pages/InfoPortal/Blogs.aspx?pid=1279&id=205882.



Родители также сразу смогут подать заявление о приеме ребенка в первый класс по закрепленной территории или по преимущественному праву, распространяющемуся на семьи, где старший ребенок уже обучается в выбранной школе.



Для помощи родителям в решении возникающих вопросов в рамках единого дня открытых дверей посетят учебные заведения города Перми и представители общегородской комиссии по контролю за приемом детей в школы. В ее состав вошли Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, а также член штаба ОНФ Галина Гутник. Кроме того, в этом списке представители родительских организаций и управляющих советов школ. Полный список комиссии опубликован здесь: https://vk.com/perm_obrazovanie?w=wall-79371742_885. Обратиться к ним родители могут, отправив личное сообщение в социальных сетях.



Кроме того, в департаменте образования по телефону 212-25-79 работает «горячая» телефонная линия по вопросам приема детей в первый класс. С 27 декабря на горячую линию поступило более 150 вопросов. Звонки от жителей Перми принимаются ежедневно по будням с 09:00 до 18:00. Обращаем внимание, что горячая линия будет работать и в субботу, 1 февраля, прием звонков с 10:00 до 15:00. Также получить дополнительную информацию о правилах приема в 1 класс можно на Едином портале пермского образования в разделе «Узнай всё о приёме в первый класс».

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