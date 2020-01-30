 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

13:21 | 31.01.2020

За два месяца пермяки купили 8 тысяч транспортных карт

Приобрести транспортную карту можно в отделениях «Почтобанка» и «Центральных кассах», которые расположены во всех районах города.

Транспортные карты появились в продаже 1 декабря прошлого года. За два месяца продано более 8 тысяч карт, которые пополнили на общую сумму более 5 млн рублей. Стоит отметить, что за последние несколько дней существенно увеличилось количество пополнений в денежном эквиваленте: так, если в понедельник, 27 января, на транспортные карты было зачислено 147 тысяч рублей, то в четверг, 30 января, эта сумма превысила 835 тысяч рублей.

На текущий момент карты работают в формате «электронного кошелька». Это значит, что при пополнении карты пользоваться ей при оплате проезда в общественном транспорте можно до тех пор, пока деньги не закончатся, после чего нужно пополнить ее вновь.

С 1 февраля транспортные карты станут еще удобнее для пассажиров. Пермяки смогут активировать один из существующих тарифных планов, предложенных городскими властями.

Так, для не льготной категории пассажиров предусмотрено пять видов проездных: на 60 поездок на месяц и безлимитные проездные на сутки, месяц, квартал и год. Размер предоставляемой скидки дифференцируется в зависимости от срока действия проездного билета. Так, например, на проездном на 60 поездок на 1 месяц скидка составляет 10%, тогда как скидка по безлимитному проездному на год может достигать уже 40%.

Приобрести транспортную карту можно в 37 отделениях «Почтобанка» и «Центральных кассах», которые расположены во всех районах города. В планах департамента транспорта увеличить количество точек продажи до 150 пунктов. Информация об адресах и режиме работы отделений размещена на сайте МКУ «Гортранс» http://gortransperm.ru/costs/585, также все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии департамента транспорта 250-25-50.

Возможность оплаты транспортной картой – это один из этапов постепенного перехода на безналичный расчет в общественном транспорте. Предполагается, что в дальнейшем появится возможность оплаты проезда банковскими картами на всех маршрутах. Сейчас оплатить проезд банковской картой можно во всех трамваях и на автобусных маршрутах пилотного проекта № 2, 3, 7, 9, 11, 18, 22, 23, 30, 34, 36, 48, 49, 50, 51, 60, 62, 80, 88.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:26 | 31.01.2020
Зампрокурора Свердловской области, фигурировавшего в деле Бусылко, уволили

14:12 | 31.01.2020
Заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге за неделю выросла на 25%

14:01 | 31.01.2020
В Свердловской области в нескольких населенных пунктах отключили электричество

13:33 | 31.01.2020
В школах Перми пройдет единый день открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей

13:21 | 31.01.2020
За два месяца пермяки купили 8 тысяч транспортных карт

13:20 | 31.01.2020
В Свердловской области осужден уралец, который поджег слепого инвалида-пенсионера

12:56 | 31.01.2020
Цыгане Екатеринбурга обратились к вице-губернатору области

12:49 | 31.01.2020
С начала зимнего содержания снежные полигоны приняли более 562 тысяч кубометров пермского снега

12:43 | 31.01.2020
Первая в России франшиза в области создания технопарков появится в Перми

12:40 | 31.01.2020
В Екатеринбурге профсоюзы выйдут на митинг

12:38 | 31.01.2020
Открылся первый в Пермском районе спортивный детский сад

12:28 | 31.01.2020
Выходные в Перми будут снежными

12:24 | 31.01.2020
Приставы забрали у екатеринбуржца иномарку из-за долгов

12:16 | 31.01.2020
В Екатеринбурге обследовали двух пациентов с подозрением на коронавирус

12:08 | 31.01.2020
Бывший свердловский полицейский отделался штрафом за браконьерскую ловлю рыбы

11:42 | 31.01.2020
На трассе Пермь – Екатеринбург автомобиль насмерть сбил женщину

11:31 | 31.01.2020
В Екатеринбурге с 1 февраля автобус №060 изменит маршрут

11:25 | 31.01.2020
Сотрудники ГИБДД потребовали от владельцев маршруток в Екатеринбурге не ставить транспорт во дворах

11:20 | 31.01.2020
В Каменске-Уральском горящий мусор вывел на улицу 26 человек

11:10 | 31.01.2020
Прокурором Железнодорожного района Екатеринбурга назначили выходца с Кубани

11:03 | 31.01.2020
Прокурор Свердловской области потребовал активизировать борьбу с коррупцией

комментариев: 1

10:44 | 31.01.2020
В Екатеринбурге перекроют движение по переулку Центральный рынок

10:31 | 31.01.2020
Полиция задержала ОПГ, укравшую из банков Москвы и Екатеринбурга 2,6 миллиона долларов

10:10 | 31.01.2020
Под Екатеринбургом ночью сгорела иномарка

09:59 | 31.01.2020
На берегу озера в Свердловской области продают два элитных дома за 170 и 180 миллионов рублей

09:45 | 31.01.2020
Жители Екатеринбурга не могут вылететь с Пхукета

09:33 | 31.01.2020
На Урале сгорел частный жилой дом

09:08 | 31.01.2020
В Екатеринбурге пропал пенсионер

30.01.2020

23:08 | 30.01.2020
Варламов назвал мэра Екатеринбурга диванным генералом

комментариев: 1

22:18 | 30.01.2020
В Екатеринбурге на Эльмаше снесут четыре ветхих дома

21:30 | 30.01.2020
В Екатеринбурге продают торговый центр за 115 миллионов

21:26 | 30.01.2020
«Автомобилист» со счётом 6:5 обыграл минское «Динамо»

комментариев: 1

20:17 | 30.01.2020
В екатеринбургской мэрии обсудили концепцию декоративного и праздничного освещения города

19:56 | 30.01.2020
На девяти улицах Екатеринбурга появятся знаки «Остановка запрещена»

19:06 | 30.01.2020
В Екатеринбурге за год появилось 92 новых ресторана и кафе

18:50 | 30.01.2020
Автограф-сессия с участием Глеба Самойлова прошла перед матчем «Автомобилиста» в Екатеринбурге





Мы в соцсетях



Архив
«    Январь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 