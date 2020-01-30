За два месяца пермяки купили 8 тысяч транспортных карт

13:21 | 31.01.2020

Приобрести транспортную карту можно в отделениях «Почтобанка» и «Центральных кассах», которые расположены во всех районах города.



Транспортные карты появились в продаже 1 декабря прошлого года. За два месяца продано более 8 тысяч карт, которые пополнили на общую сумму более 5 млн рублей. Стоит отметить, что за последние несколько дней существенно увеличилось количество пополнений в денежном эквиваленте: так, если в понедельник, 27 января, на транспортные карты было зачислено 147 тысяч рублей, то в четверг, 30 января, эта сумма превысила 835 тысяч рублей.



На текущий момент карты работают в формате «электронного кошелька». Это значит, что при пополнении карты пользоваться ей при оплате проезда в общественном транспорте можно до тех пор, пока деньги не закончатся, после чего нужно пополнить ее вновь.



С 1 февраля транспортные карты станут еще удобнее для пассажиров. Пермяки смогут активировать один из существующих тарифных планов, предложенных городскими властями.



Так, для не льготной категории пассажиров предусмотрено пять видов проездных: на 60 поездок на месяц и безлимитные проездные на сутки, месяц, квартал и год. Размер предоставляемой скидки дифференцируется в зависимости от срока действия проездного билета. Так, например, на проездном на 60 поездок на 1 месяц скидка составляет 10%, тогда как скидка по безлимитному проездному на год может достигать уже 40%.



Приобрести транспортную карту можно в 37 отделениях «Почтобанка» и «Центральных кассах», которые расположены во всех районах города. В планах департамента транспорта увеличить количество точек продажи до 150 пунктов. Информация об адресах и режиме работы отделений размещена на сайте МКУ «Гортранс» http://gortransperm.ru/costs/585, также все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии департамента транспорта 250-25-50.



Возможность оплаты транспортной картой – это один из этапов постепенного перехода на безналичный расчет в общественном транспорте. Предполагается, что в дальнейшем появится возможность оплаты проезда банковскими картами на всех маршрутах. Сейчас оплатить проезд банковской картой можно во всех трамваях и на автобусных маршрутах пилотного проекта № 2, 3, 7, 9, 11, 18, 22, 23, 30, 34, 36, 48, 49, 50, 51, 60, 62, 80, 88.

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