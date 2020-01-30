Пермь: новости дня
12:43 | 31.01.2020
Первая в России франшиза в области создания технопарков появится в Перми
«Технопарк Пермь» анонсировал запуск собственной франшизы «Т-Парк». О проекте на форуме «Новая карта инновационной инфраструктуры регионов» (г. Москва) рассказали председатель совета директоров «Технопарк Пермь» Евгений Протопопов и директор технопарка Владимир Баландин. По словам руководителей проекта, франшиза позволит повысить инновационный потенциал регионов на благо развития цифровой экономики страны.
Сейчас команда «Технопарк Пермь» уже ведет переговоры с потенциальными франчайзи в 30 регионах России.
Как сообщили в министерстве информационного развития и связи, Пермский край входит в рейтинг регионов с самыми быстрыми темпами цифровизации регионов и ежегодно повышает свои позиции. Технопарк - точка притяжения профессионалов IT-сферы с современным инновационным пространством, поэтому со стороны государства его резидентам оказывается поддержка. В частности, c прошлого года действует льготная ставка по региональной части налога на прибыль для резидентов и УК технопарков – сейчас она составляет 13,5%. Также действует льготная ставка по налогу на имущество для собственников объектов недвижимости, предоставленных для нужд технопарка, резидентов и УК технопарка – 0 и 1,1%.
«Реализуя проект по созданию «Технопарка Пермь», который за 1,5 года был выведен на полную самоокупаемость, мы на себе прожили все этапы становления, осознаем все сложности и уже знаем, как их решить. Франшиза – это возможность открыть технопарк без лишних ошибок и поисков, теперь мы готовы помочь партнерам повторить наш успех, сэкономив при этом, как минимум пару лет. Нам есть чем поделиться с регионами, заинтересованными в повышении уровня цифровизации, равно как и с частными лицами, желающими заниматься инновационным бизнесом», - рассказал Евгений Протопопов.
Партнер-франчайзи получит исчерпывающий пакет прикладных материалов для запуска бизнеса: финансовую модель, систему организации продаж, юридическую модель, технический план, маркетинговый план, а также всестороннюю поддержку команды «Технопарк Пермь» на всех этапах запуска проекта и адаптации модели ведения бизнеса под региональные особенности. Также будет оказана практическая помощь в получении государственных субсидий, способствующих развитию технопарков.
«Технопарк Пермь» - площадка для бизнеса и стартапов в области технологического предпринимательства, «инновационный лифт» для региональных проектов. С 2017 по 2019 гг. в экосистему технопарка было инвестировано более 97 млн руб. Ежегодно число резидентов «Технопарк Пермь» прирастает в среднем на 10 компаний. Совокупная выручка компаний-резидентов в 2019 году составила более 1 млрд руб.
Более 30 проектов получили развитие в «Технопарк Пермь», в том числе компании Databriz, СКБ-контур, Innfocus. На его территории открыли свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения крупные российские холдинги, в частности, группа компаний «Новомет». С декабря 2019 года он стал партнером регионального оператора фонда «Сколково» в Перми - технопарка Morion Digital.
© «Вечерние ведомости»
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