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18:27 | 30.01.2020
Пермская филармония начала продажу билетов на X международный фестиваль Дениса Мацуева
В программе – два симфонических вечера в рамках «Всероссийских филармонических сезонов» при поддержке министерства культуры РФ и «Газпромбанка» - генерального партнера творческих проектов Дениса Мацуева», сольная программа маэстро, джазовый сет, Межрегиональный конкурс юных музыкантов Перми и Пермского края фонда «Новые имена» (президент – Денис Мацуев). Впервые в истории фестиваля гала-концерт лауреатов пройдет в Доме-музее Сергея Дягилева.
Все концерты фестиваля будут транслироваться в 20 филиалов виртуальных концертных залов, благодаря чему их смогут увидеть жители малых территорий Прикамья. Все трансляции будут бесплатными.
Кроме того, учитывая необычайную популярность проекта, филармония организует трансляции открытия и закрытия фестиваля из Большого зала в Органный концертный зал.
Откроет фестиваль Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, дирижер — народный артист России Александр Сладковский. Впервые на одной сцене – три обладателя Гран-при Международного конкурса имени П.И. Чайковского разных лет: народный артист России Денис Мацуев, фортепиано; солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, народная артистка России, народная артистка республики Абхазия Хибла Герзмава, сопрано; Александр Канторов, фортепиано (Франция).
На второй симфонический вечер приглашают: Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, дирижер — народный артист России Александр Сладковский, народный артист России Денис Мацуев, лауреат Международных конкурсов Кристин Баланас, скрипка (Латвия), обладатель III премии XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского Анастасия Кобекина (виолончель) и победитель Открытого Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица», стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова (2016) и Благотворительного фонда «Новые имена» (2019) Анастасия Тюрина, балалайка.
В зажигательном джем-сейшене примут участие амбассадоры фестиваля и большие друзья Мацуева: легендарный джазовый трубач Валерий Пономарев, саксофон (США); мировая звезда джаза Шенда Рул, вокал (США); заслуженный артист России Андрей Иванов, контрабас; лауреат международных конкурсов Александр Зингер, ударные.
Дебютант фестиваля - солистка Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова, обладатель первых премий крупнейших конкурсов в области домрового искусства Екатерина Мочалова.
Неизменная традиция фестиваля – участие в его программах победителей Открытого Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица». В этом году это Ярослава Симонова, вокал и Анастасия Тюрина, балалайка.
Пермская филармония предлагает слушателям так называемые «вездеходы», позволяющие посетить все концерты фестиваля по специальной цене. «Золотые» и «серебряные» билеты можно приобрести в кассе Органного зала, количество абонементов ограничено.
© «Вечерние ведомости»
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