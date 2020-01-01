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17:16 | 30.01.2020

В Перми пройдет акция «Прояви онконастороженность – сохрани здоровье»

В начале февраля в Пермском крае стартует неделя онконастроженности, посвященная Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, который отмечают 4 февраля. Все желающие смогут пройти обследования, в том числе в специальных мобильных комплексах.

Почти все онкологические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно и не приносят никакого дискомфорта, болезненные ощущения появляются на поздних стадиях. Поэтому так важно обеспечить своевременную диагностику злокачественной опухоли, например, не забывать про диспансеризацию и профилактические осмотры, а также про самообследование в домашних условиях.

Во всех медицинских организациях Пермского края с 3 по 7 февраля состоятся «школы здоровья», лекции для пациентов на тему оноконастроженности, мастер-классы по самообследованию. Также во всех поликлиниках будет увеличено время работы кабинетов маммографии и флюорографии, чтобы все желающие смогли пройти обследование после работы. Кроме того, в женских консультациях будут организованы «Дни открытых дверей», а в кабинетах раннего выявления онкологических заболеваний - «Дни мужского здоровья», во время которых можно будет бесплатно пройти онкоскрининги.

Одним из главных событий недели станет акция «Прояви онконастороженность - сохрани здоровье», в ходе которой можно будет пройти обследование в новых мобильных комплексах-гибридах маммографа и флюорографа, которые будут располагаться на площадках крупных торговых центров Перми и края с 3 по 7 февраля. После обследования всем участникам предложат анкеты по оноконастроженности. На входе в торговых центрах будет находиться специалист, у которого можно будет записаться в кабинет раннего выявления онкологических заболеваний, будут работать волонтеры-медики, которые будут раздавать информационные флаеры и приглашать пройти обследование.

4 февраля важным событием станет лекция по профилактике рака, которая состоится в 17:00 в библиотеке им. Горького. В ходе мероприятия заместитель главного врача по организационно-методической работе Пермского краевого онкологического диспансера Антон Жигулев расскажет о ранней диагностике онкологии и о способах профилактики жизнеугрожающего заболевания.

Мероприятия проводятся при активном участии Общественного совета при министерстве здравоохранения Пермского края в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который входит в национальный проект «Здравоохранение», инициированный президентом Владимиром Путиным.

Размещение мобильных комплексов:

3 февраля с 9:00 до 20:00 ТРК «Семья», ул. Революции, 13, парковка возле магазина;

4 февраля с 9:00 до 20:00 п. Новые Ляды, ул. Крылова, 63, площадь перед Центральной библиотекой;

5 февраля с 9:00 до 20:00 ТРК «Столица», мобильный комплекс будет располагаться возле Дворца культуры им. Гагарина, ул. Мира, 39;

6 февраля с 9:00 до 20:00 магазин «Лента», ул. Парковый проспект, 66 , парковка возле магазина;

7 февраля с 9:00 до 20:00 ТРК «Колизей Cinema», ул. Куйбышева, 16, парковка возле магазина.

© «Вечерние ведомости»

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