«Уралкалий» подписал соглашение о сотрудничестве с краевой больницей имени Вагнера

16:36 | 30.01.2020

Соглашение предусматривает создание условий для дальнейшего развития здравоохранения Верхнекамья, расширения возможностей для профессионального роста врачей, а также расширения социального пакета медицинских работников больницы имени академика Вагнера.

Для медиков компанией предусмотрены компенсация процентных ставок по кредитам на приобретение жилья, компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение сотрудников больницы и отдых детей медработников в детском оздоровительном центре «Уралкалия» «Уральские самоцветы».

«Уралкалий» традиционно оказывает поддержку березниковской больнице имени академика Вагнера.

В 2019 году для качественного и оперативного медицинского обслуживания жителей Верхнекамья компания передала больнице современное медицинское оборудование на сумму более 33 млн рублей: аппарат для гипертермической перфузии, применяемый в онкологии, комплекты лазерного хирургического оборудования для проведения эндоурологических операций, радиочастотный генератор, применяемый в нейрохирургии, дрели для отделений травматологии и ортопедии, а также 50 медицинских кроватей для функционального ухода за пациентами во всех отделениях стационаров.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:

– Для нас как социально ответственной компании важно, чтобы жители Верхнекамья получали качественную и своевременную медицинскую помощь. С 2017 по 2019 годы «Уралкалий» направил на приобретение медицинского оборудования в Березниках более 40 млн рублей. Сегодня наши партнерские отношения выходят на новый уровень, поскольку подписанное соглашение позволит увеличить потенциал сферы здравоохранения в Верхнекамье.

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