Росавиация выдала допуск на рейсы из Перми в Бургас

16:00 | 30.01.2020

Российская авиакомпания Azur Air получила разрешение на осуществление чартерных рейсов из Перми до болгарского города Бургас. Соответствующий приказ опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Рейсы из Перми в Бургас будут осуществляться 2 раза в неделю.



Напомним, ранее стало известно, что международный аэропорт «Пермь» побил исторический рекорд и обслужил свыше 1,6 млн пассажиров за 2019 год. Это на 8,4% больше результата 2018 года. Достичь таких показателей аэропорту Большое Савино удалось благодаря развитию инфраструктуры, росту объемов перевозок авиакомпаний-партнеров и расширению маршрутной сети. В 2019 году из аэропорта Перми выполняли рейсы более 20 авиакомпаний по 42 направлениям.



Отметим, развитие международного аэропорта «Пермь» является одной из ключевых задач регионального правительства. Чтобы сделать воздушную гавань еще комфортнее, здесь ведется реконструкция рулежной дорожки, аванперрона и перрона для стоянки трех самолетов. Как только строительство будет завершено, в аэропорте смогут установить уже прибывшие в Большое Савино пять телетрапов. Это, в свою очередь, позволит пассажирам попадать из зала ожидания в самолет по теплому переходу – «рукаву». Подрядчик обязуется сдать телетрапы в эксплуатацию в августе 2020 года.

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