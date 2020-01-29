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Пермь: новости дня


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13:21 | 30.01.2020

Жюри «Золотой маски» посетит два спектакля в Перми

Стартовали конкурсные показы спектаклей, выдвинутых на национальную театральную премию «Золотая маска». Первым был показан мюзикл «Стиляги» Театра наций. Сегодня, 30 января, жюри «Золотой маски» смотрит балет «Шахерезада» Пермского театра оперы и балета, поставленный на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова. Этот одноактный балет в хореографии Алексея Мирошниченко выдвинут на премию в 6 номинациях.

В среду, 29 января, 14 экспертов «Золотой маски» побывали в пермском Театре-Театре на мюзикле «Винил». Жюри «Золотой маски» уже третий раз приезжает в Пермь. Мюзикл «Винил» выдвинут на главную театральную премию страны в 8 номинациях (9 номинантов).

На показ из Москвы приехал и композитор постановки Евгений Загот: «Несмотря на высочайший уровень спектакля, я совершенно не мог предположить, что он будет номинирован, так как в прошлом году спектакль «Винил» Красноярского театра участвовал в фестивале. Вообще мы стараемся об этом никогда не думать, но когда я узнал, безумно обрадовался. Кроме того, редко бывает, что выдвигают на столько номинаций! Рад именно за эту постановку, потому что она невероятно новаторская – а я видел много мюзиклов и в России, и на Западе. Про режиссуру Бориса Мильграма надо писать книгу. Несмотря на то, сколько времени мы уже с ним сотрудничаем, я каждый раз у него учусь нестандартности мышления. Даже не знаю, можно ли «Винил» назвать мюзиклом: это больше похоже на какое-то театрально-концептуальное действо».

По словам актрисы Театра-Театра Анны Огорельцевой, она долго не могла поверить в то, что стала одним из номинантов на премию «Золотая маска»: «В момент, когда мне сказали новость про номинацию, у меня от волнения резко заколотилось сердце. Сначала я подумала, что это шутка, но это была правда. До этого у меня никогда не было никаких номинаций: ни в фестивалях, ни в конкурсах. Это мое первое признание как актера, причем на уровне страны. Естественно, нам всем хочется получить «Маски», но даже номинация – это уже очень здорово».
Напомним, победители премии будут объявлены 15 апреля на торжественной церемонии в концертном зале «Зарядье». Пермские театры претендуют на 31 награду фестиваля. У Театра оперы и балета – 18 номинаций, еще 12 – у Театра-Театра.

© «Вечерние ведомости»

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