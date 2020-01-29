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13:18 | 30.01.2020

Прикамские аграрии впервые смогут получать компенсацию затрат на известкование почвы

В Прикамье в текущем году вводится новая форма государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей. Теперь аграрии смогут рассчитываться на частичное возмещение средств, затраченных на известкование кислых почв. Размер субсидии будет рассчитываться от фактически произведенных затрат, но не превышать 56%. Такая мера господдержки в регионе вводится впервые. Об этом стало известно 29 января на заседании регионального правительства.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксаны Бредневой, целью данного мероприятия является увеличение объемов производства продукции растениеводства в регионе. «В Прикамье из 723,6 тыс. га пашни площади кислотных почв занимают 592,9 тыс. га, это более 80%. Урожайность культур, выращиваемых на кислых почвах, в среднем ниже на 30%, чем на нейтральных почвах. Для того чтобы кислотность снизить, прибегают к известкованию, которое уже на второй год после внесения мелиоранта дает прирост урожайности», - отметила она.

По данным регионального минсельхоза, аграрии смогут получить субсидии 1 раз в год - до начала посевных сельскохозяйственных работ - на мероприятия в области известкования, проведенные в отчетном финансовом году. Отметим, в прошлом году в Пермском крае было проведено известкование 1,2 тыс. га кислотных почв, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году.

В 2020 году на возмещение аграриями затрат на известкование кислотных почв будет направлено порядка 5,5 млн рублей, более 3,9 млн из которых - средства федерального бюджета. Отметим, средняя стоимость известкования 1 га кислых почв в крае, по предварительным расчетам, составляет около 12 тыс. рублей.

Подробнее с условиями предоставления субсидий можно ознакомиться на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края http://agro.permkrai.ru/. Не позднее 1 марта текущего года там будет опубликовано объявление о приеме документов (и список необходимых документов) для предоставления субсидий. Кроме того, о других мерах поддержки сельскохозяйственников можно узнать по телефону: 8(342)265-55-65.

Напомним, в конце прошлого года в Пермском крае начал работать центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Для того чтобы узнать, например, какие формы господдержки аграрии могут получить в Прикамье и что для этого нужно сделать, теперь достаточно будет приехать в центр компетенций, где специалисты ответят на все вопросы. Также за помощью в центр компетенций можно будет обратиться по телефону: 8(342)265-06-73. Центр компетенций реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

© «Вечерние ведомости»

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