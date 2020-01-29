Пермь: новости дня
13:18 | 30.01.2020
Прикамские аграрии впервые смогут получать компенсацию затрат на известкование почвы
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксаны Бредневой, целью данного мероприятия является увеличение объемов производства продукции растениеводства в регионе. «В Прикамье из 723,6 тыс. га пашни площади кислотных почв занимают 592,9 тыс. га, это более 80%. Урожайность культур, выращиваемых на кислых почвах, в среднем ниже на 30%, чем на нейтральных почвах. Для того чтобы кислотность снизить, прибегают к известкованию, которое уже на второй год после внесения мелиоранта дает прирост урожайности», - отметила она.
По данным регионального минсельхоза, аграрии смогут получить субсидии 1 раз в год - до начала посевных сельскохозяйственных работ - на мероприятия в области известкования, проведенные в отчетном финансовом году. Отметим, в прошлом году в Пермском крае было проведено известкование 1,2 тыс. га кислотных почв, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году.
В 2020 году на возмещение аграриями затрат на известкование кислотных почв будет направлено порядка 5,5 млн рублей, более 3,9 млн из которых - средства федерального бюджета. Отметим, средняя стоимость известкования 1 га кислых почв в крае, по предварительным расчетам, составляет около 12 тыс. рублей.
Подробнее с условиями предоставления субсидий можно ознакомиться на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края http://agro.permkrai.ru/. Не позднее 1 марта текущего года там будет опубликовано объявление о приеме документов (и список необходимых документов) для предоставления субсидий. Кроме того, о других мерах поддержки сельскохозяйственников можно узнать по телефону: 8(342)265-55-65.
Напомним, в конце прошлого года в Пермском крае начал работать центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Для того чтобы узнать, например, какие формы господдержки аграрии могут получить в Прикамье и что для этого нужно сделать, теперь достаточно будет приехать в центр компетенций, где специалисты ответят на все вопросы. Также за помощью в центр компетенций можно будет обратиться по телефону: 8(342)265-06-73. Центр компетенций реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
© «Вечерние ведомости»
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