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12:14 | 30.01.2020

Жители Прикамья смогут пройти всероссийскую перепись населения онлайн

В Пермском крае перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

При всероссийской переписи населения 2020 года будут использованы переписные электронные и бумажные вопросники (идентичные по составу вопросов) и 3 способа сбора сведений о населении: самостоятельное заполнение респондентами электронных вопросников на портале госуслуг, опрос и заполнение переписчиком электронных вопросников на портативных устройствах, а также заполнение переписчиком бумажных вопросников. Об этом сообщил руководитель Пермьстата Владимир Белянин на совещании глав муниципальных образований Пермского края.

По словам главы Пермьстата, в проведение переписи будет привлечено 5,5 тысячи переписчиков, в том числе волонтеры.

Как отметила и.о. председателя правительства Пермского края Ольга Антипина, мероприятие важное: информация, которая будет получена в ходе переписи, станет основой для многих расчетов. К примеру, для расчетов бюджетных средств на развитие ваших территорий. Для правильных расчетов по выполнению задач в рамках нацпроектов (повышение уровня доходов населения, рост благополучия граждан).

«Перепись – это не только «про количество жителей». Это данные и о миграции населения, профессиональной деятельности, уровне образования – то есть целая масса параметров, важных для планирования развития региона в целом и конкретных территорий в частности», - подчеркнула Ольга Антипина.

По информации Пермьстата, в прошлую перепись 1% населения отказалось от прохождения переписи. В этом году жителям не нужно будет ждать переписчика или пускать постороннего человека в дом - каждому жителю Пермского края будет предоставлена услуга участия в переписи через интернет.

Кроме того, пройти перепись можно будет и в многофункциональных центрах и на специально организованных участках. Последние будут располагаться в местах, удобных для посещения (информация о местах их расположения будет доведена до населения непосредственно перед переписью). С адресами всех МФЦ Прикамья можно ознакомиться по ссылке: http://mfc-perm.ru/filialy-mfts/deystvuyushchie/list-map.php.

Более полную информацию о Всероссийской переписи населения можно найти на сайте https://www.strana2020.ru/.

Подводя итоги обсуждения, Ольга Антипина подчеркнула, что необходимо проинформировать глав муниципалитетов о механизме переписи, который исключает возможность дублирования прохождения переписи жителями. При этом главы, в свою очередь, должны оказать все стороннюю поддержку в организации переписи и информировании жителей. Вся информация, собираемая статистами, подчеркнула и.о. председателя правительства, должна быть точной.

На начало 2019 года оценка численности населения Пермского края составила 2 610,8 тыс. человек.

© «Вечерние ведомости»

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