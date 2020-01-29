Пермь: новости дня
11:57 | 30.01.2020
За прошедший год библиотеки Пермского края посетили почти 10 млн раз
По данным минкульта, такого показателя удалось достичь, в частности, благодаря тому, что библиотеки становятся центрами культурной жизни целых районов, особое внимание уделяется оснащению их новым современным оборудованием. Так, в 2019 году в Перми в рамках нацпроекта были открыты две модельные библиотеки: №1 им. Л.Н. Толстого и №8 им. Н.А. Островского. С момента открытия ежедневное посещение каждой из них увеличилось почти в 2 раза (библиотека №1: ежедневное посещение увеличилось с 176 до 385; библиотека №8: ежедневное посещение увеличилось с 199 до 373).
В 2020 году в Прикамье появятся еще 6 модельных библиотек. На открытие 3 из них - в Перми, Красновишерске и Лысьве - 20 млн рублей будут направлены из федерального бюджета. Еще 3 библиотеки по инициативе Максима Решетникова будут открыты за счет регионального бюджета. Уже в феврале краевой минкульт объявит отбор среди муниципалитетов, результаты которого будут известны в марте.
Ранее на совещании глав муниципальных образований Пермского края обсудили реализацию нацпроекта «Культура», одним из основных показателей которого является увеличение посещаемости пермяками учреждений культуры. Как отметила и.о. председателя правительства Пермского края Ольга Антипина, этот показатель за 2 года вырос на 1,2 млн (почти 9%) посещений и составил в 2019 году 14,8 млн посещений. К 2024 году количество посещений необходимо увеличить еще на миллион. «С одной стороны, по итогам 2019 года мы даже перевыполнили показатель нацпроекта на +7,2%. Но с другой – расслабляться рано», – отметила Ольга Антипина.
Также, по словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, в 2023-2024 гг. в Пермском крае в рамках национального проекта «Культура» планируется создать Центры культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек. Уже с текущего года в детские школы искусств в рамках нацпроекта начнут приобретать новые музыкальные инструменты и оборудование. Всего на эти цели до 2024 года для 69 школ предусмотрено 101 млн рублей.
Кроме того, в прошлом году в рамках нацпроекта появилось 3 новых виртуальных концертных зала - в Краснокамске, Добрянке и Чермозе. С момента открытия в них было проведено 29 трансляций, которые посетили почти 2,5 тыс. человек. Таким образом, сегодня сеть виртуальных площадок в регионе состоит из 20 залов, где в прошлом году 15 тыс. пермяков смогли стать зрителями 300 трансляций. В новом году залы откроются за счет средств регионального бюджета в сельских территориях края: село Кочево (Кочевский район), поселок Суксун (Суксунского района), село Березовка (Березовское поселение), а за счет федеральных средств (2 млн руб.) – в Соликамске и Чайковском.
Отметим, до 2024 года в рамках реализации национального проекта «Культура» Пермский край планирует получить из федерального бюджета 671 млн рублей (сумма без учета конкурсных отборов, которые проводятся ежегодно по нескольким направлениям).
© «Вечерние ведомости»
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