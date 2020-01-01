Пермь: новости дня
18:48 | 29.01.2020
В Прикамье открыт прием заявок на участие в программе рибейта на 2020 год
Напомним, по поручению Максима Решетникова программа рибейта появилась в регионе в прошлом году для поддержки кинопроизводства Пермского края. Кинокомпании, которые вернут часть затрат, связанных с производством своего фильма на территории Прикамья, определяет пермская кинокомиссия. Ее возглавляет известный режиссер Павел Лунгин.
Задачей членов кинокомиссии, кроме выбора фильмов, претендующих на рибейт, также является организация продвижения Пермского края как интересного и экономически выгодного места для съемок фильмов, телесериалов и рекламных роликов. Кроме того, кинокомиссия будет оказывать услуги по организации съемок, подбору локаций, помогать в поиске актеров киногруппам, приезжающим на съемки в Пермский край.
«Сегодня система рибейта развита не повсеместно, многие регионы России делают только первые шаги в этом направлении. Мы возвращаем 50% произведенных на территории Пермского края затрат. Это станет серьезным стимулом для привлечения кинокомпаний в регион. Но сама съемка фильма – это только начальная точка. Как показывает опыт, в регионах, где снимаются сериалы и фильмы, создаются новые рабочие места, а территории становятся привлекательными для туристов», - отметила заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина.
Основные критерии по отбору фильмов, которые хотят получить рибейт:
- Кино должно быть профессиональное с заранее известным продюсерским и режиссерским составом;
- Рибейт предоставляется негосударственным организациям;
- Чтобы кинокомпания смогла подать фильм на рибейт, картина должны быть уже снята;
- В фильме должна быть запечатлена пермская натура: природа, города, люди.
Дата начала приема заявок первого этапе отбора: 29 января 2020 г.
Дата окончания приема заявок первого этапа отбора: 18 февраля 2020 г.
Заявки для участия в первом этапе отбора принимаются в «Пермской синематеке» по адресу: г. Пермь, ул. Пионерская, 17, с понедельника по пятницу с 09.00 по 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Система рибейта уже успешно зарекомендовала себя в шести регионах страны. Первым фильмом, получившим в прошлом году рибейт от Прикамья, стал телевизионный игровой фильм «Два берега», который снимался в Кунгуре, а также на территории поселков Пашия, Усьва, Шумихинский и Кусье-Александровский.
© «Вечерние ведомости»
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