Пермь: новости дня
18:17 | 29.01.2020
Благодаря федеральной поддержке в Прикамье в ближайшие три года появится еще 4 детских технопарка
«Нам важно создать возможности для наших детей, чтобы они как можно раньше поняли, чем им интересно заниматься, кем стать в будущем. И важно создать условия, чтобы они развивали свои способности и таланты, и смогли найти себя в профессии», - отметила и.о. председателя правительства Пермского края Ольга Антипина.
По ее словам, большую нагрузку в реализации программ дополнительного образования технической направленности в этом смысле взял на себя детский технопарк «Кванториум Фотоника», который появился в Перми в конце 2018 года. В ближайшие два года в Прикамье появится еще 4 технопарка, 2 из которых - мобильные.
Как отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, до 2022 года в Пермском крае два стационарных технопарка появятся в Чусовом и Березниках. На их строительство и оснащение будет направлено почти 147 млн рублей, более 139 млн из которых - из федерального бюджета.
В 2 мобильных технопарках, которые появятся в течение 2020-2021 годов, смогут заниматься ребята из 15 муниципалитетов региона. Планируется, что ежегодно обучение в них пройдут не менее 1,3 тыс. школьников в возрасте от 10 до 16 лет и порядка 160 педагогов смогут поучаствовать в мастер-классах. Передвижные технопарки будут функционировать в Бардымском, Березовском, Верещагинском, Еловском, Куединском, Нытвенском, Осинском, Суксунском муниципальных районах, а также в Лысьвенском, Горнозаводском, Гремячинском, Чайковском, Чернушинском, Чусовском городских округах и городе Кудымкаре.
На оборудование в мобильных Кванториумах из федерального бюджета будет направлено порядка 32 млн рублей, а из регионального - 1,7 млн рублей.
В ходе заседания правительства обсудили и итоги деятельности действующего технопарка. С конца 2018 года в нем прошли обучение более 1,6 тыс. детей, более 15 тыс. школьников поучаствовали в открытых мероприятиях Кванториума, в том числе и из других территорий края. Он стал крупнейшим по числу направленностей в Приволжском федеральном округе. В 2020 году в технопарке запланировано 50 мероприятий по приоритетным научно-техническим направлениям развития РФ (Кванториада, Робофест и др), обучение в нем пройдут порядка 1 тыс. детей, еще 5 тыс. примут участие в открытых мероприятиях.
Как отметил руководитель детского технопарка «Кванториум Фотоника» Павел Крендель, все 11 направлений открыты, исходя из направлений национальной технологической инициативы и промышленного потенциала Пермского края. Такая структура позволила установить тесные связи с промышленными предприятиями как регионального, всероссийского, так и международного уровня, в частности, с корпорацией «Роскосмос». «Данное партнерство позволяет нам привлекать специалистов с предприятий, а также ставить перед детьми реальные задачи, существующие на производстве. Это дополнительно мотивирует учеников», - подчеркнул он. Так, например, в «Кванториуме» ведутся разработки малого ракетоносителя, который на данный момент взлетает на 400 метров, в дальнейшем дистанция будет увеличиваться.
Павел Крендель также рассказал, что проекты ребят отличаются не только сферой их применения, но и задачами, которые они перед собой ставят. «Для кого-то важно улучшить жизнь сверстников, а другие мечтают помочь решить серьезные проблемы родного города, - отмечает Павел. – К примеру, команда из Энерджиквантума создала умную электростанцию. Систему Microgrid, как назвали ее ребята, можно активно применять в малых городах как альтернативу централизованному электроснабжению. Ребята победили с этим проектом в международной Кванториаде».
Воспитанники детского технопарка принимают активное участие в престижных региональных, всероссийских и международных конкурсах. В копилке: победа в международном конкурсе детских инженерных команд «Кванториада» — 2019», выход в финал конкурса «Первый элемент», победа на VR|AR Fest в Сколково, участие в конкурсе-акселераторе проектов «Большая разведка».
Напомним, с сентября прошлого года в Пермском крае также начал функционировать первый в Прикамье мобильный «Кванториум». За это время в нем обучились свыше 1,1 тыс. ребят из Карагайского, Кунгурского, Ординского, Уинского и Частинского муниципальных районов, 150 педагогов приняли участие в мастер-классах.
© «Вечерние ведомости»
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