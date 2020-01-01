Экологи призывают пермяков не оставлять собак и кошек на улице

17:35 | 29.01.2020

Возможный вариант – отдать животное в приют.



Как отмечают в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, в ноябре-декабре 2019 года возросло количество граждан, обратившихся в муниципальный приют с целью забрать своих питомцев, которые ранее были отловлены. Произошло это по причине неответственного обращения с животными. Владельцы допустили свободный выгул своих питомцев без поводка и сопровождающего лица.



Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что в случае отказа от права собственности на животного или невозможности его дальнейшего содержания владелец обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания. Оставление животного на улице может трактоваться как жестокое обращение с ним, за которое предусмотрена административная ответственность.



Сотрудники Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек призывают жителей не бросать своих питомцев на улице. Если владелец не может содержать свою собаку – лучше сдать ее в муниципальный приют, расположенный по адресу: улица Соликамская, 271. После доставки в приют животное ждет осмотр ветеринара, при необходимости лечение и стерилизация. Затем для здоровых и социализированных собак подыскиваются новые хозяева.



В муниципальном приюте также можно бесплатно выбрать себе четвероного друга. Чтобы забрать животное из приюта, необходимо иметь при себе поводок и паспорт. Уже в этом году новый дом обрели 74 питомца приюта.



- Стоит напомнить, что к решению завести питомца нужно подходить ответственно. Необходимо соблюдать требования действующего законодательства по содержанию и выгулу вашего питомца, иначе животное рискует опять потерять дом, а владелец попадет под административное наказание, – отметили в службе по отлову.

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