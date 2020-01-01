Пермь: новости дня
16:59 | 29.01.2020
Свыше 1,3 тысячи ребят из Прикамья примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
В олимпиаде участвуют ученики 9-11 классов, набравшие необходимое количество баллов по итогам муниципального этапа, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года. Большинство олимпиад будет проходить на базе Пермского краевого центра «Муравейник» и Пермского государственного национального исследовательского университета.
«Ребята сначала проходят школьный этап, затем победители, показавшие лучший результат, отбираются на муниципальный этап, а муниципальный является критерием отбора на региональный. Те, кто сегодня себя хорошо проявят, отправятся на заключительный этап, чтобы бороться за призовые места», – пояснил директор Пермского краевого центра «Муравейник» Дмитрий Кольмай.
В 2019-2020 учебном году в Пермском крае в школьном этапе олимпиады приняло участие порядка 218,4 тыс. человек, из них на муниципальный этап прошло почти 28 тыс. человек. Участники регионального этапа, набравшие проходной балл, установленный Министерством просвещения России по каждому предмету отдельно, примут участие в заключительном этапе олимпиады.
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников бесплатное. В настоящее время это самое масштабное интеллектуальное состязание в России, в котором ежегодно участвуют более 6 млн учащихся. Дипломы ВсОШ действуют 4 года и дают право поступления без вступительных испытаний в любой университет России по профилю олимпиады, а также при наличии аттестата об окончании средней школы.
«Сегодня в Пермском крае выявлению, развитию и поддержке талантливых и одаренных детей уделяется особое внимание, – рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. – В рамках национального проекта «Образование» создаются новые современные условия для обучения ребят. Уже больше года в Перми работает детский технопарк, а по отдаленным территориям ездит мобильный «Кванториум». Уже принято решение по 2 таким образовательным учреждениям в Чусовом и Березниках и еще 2 автопоезда начнут курсировать по краю. Уже в этом году на базе одного из университетов откроется «Дом научной коллаборации» и «ИТ-куб», а к 2022 году откроем свой «Сириус».
В 2019 году в финальных этапах олимпиад по всем предметам принимали участие 60 школьников из Прикамья. В числе победителей и призеров заключительных этапов школьники из Перми, Березников, Лысьвы, Горнозаводска и Пермского района. Всего пермяки получили 35 дипломов разного достоинства. Призерами пермские школьники стали в русском, французском, немецком, английском языках, экономике, истории, физике, технологии, математике, литературе, обществознании, информатике и ИКТ, географии и физкультуре. Победителями — в истории, физике, обществознании, математике и немецком языке.
© «Вечерние ведомости»
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