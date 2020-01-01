Пермь: новости дня
16:47 | 29.01.2020
Пермяки обсудили вопросы энергоэффективного капитального ремонта
Участниками встречи стали активисты и руководители ТОС Индустриального района, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Александр Шицын, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Александр Власов, депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов, глава администрации Индустриального района Перми Александр Иванов, председатель общественного совета министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Михаил Борисов, региональный координатор проекта «Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия» Алексей Бурдин.
В повышении энергоэффективности заинтересованы как сами жители многоквартирных домов, так и органы государственной власти. Для собственников модернизация жилищного фонда ведет к снижению платы за услуги ЖКХ, для государства это вопрос экономической устойчивости.
«Большинство многоквартирных домов, построенных еще по старым строительным нормам, объективно потребляют сегодня на 70% больше ресурсов, чем аналогичные, но современные дома. Соответственно от класса энергоэффективности зависит и стоимость коммунальных услуг, за которые мы платим», - отмечает депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко.
В прошлом году было возобновлено действие программы государственной поддержки энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов и капитального ремонта с привлечением кредитных средств за счет средств госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ. Подробно о действии данной программы жителям рассказали эксперты Регионального центра общественного контроля «ЖКХ-Контроль» в Пермском крае.
«В данном случае мы можем претендовать на два вида поддержки: субсидию и компенсацию процентов за использование заемных средств», - рассказывает директор Регионального центра капитального ремонта, эксперт регионального центра общественного контроля «ЖКХ-Контроль» в Пермском крае Юрий Меменов.
На семинаре было отмечено, что максимальный размер предоставляемой Фондом ЖКХ финансовой поддержки был увеличен до 80% общей стоимости услуг или работ по капремонту дома, в ходе которого реализуются меры по повышению его энергоэффективности (но не более 5 млн рублей на дом). Также теперь не требуется подтверждать фактическую экономию коммунальных ресурсов – достаточно лишь расчетных показателей, превышающих 10% экономии будущих расходов на тепло по всему дому и на электричество ОДН.
Средства будут выделяться для многоквартирных домов, которые не признаны аварийными, они не старше 60 и не моложе пяти лет, а также оснащены общедомовыми приборами тепло- и энергоучета. На поддержку могут рассчитывать собственники, которые выбрали специальный счет для накопления средств для капремонта. Его владельцем может быть и ТСЖ, и управляющая компания.
«Я считаю, что сегодня модернизация жилищного фонда и проблема энергоэффективности – одни из самых важных в сфере ЖКХ. Действительно очень много обращений граждан, связанных именно с ними. Очень приятно, что сегодня эти направления активно субсидируются федерацией, эта программа поддержана и на региональном уровне», - подчеркнул депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов.
Региональный центр капремонта при поддержке партийного проекта «Школа грамотного потребителя» совместно с РЦОК «ЖКХ-Контроль» оказывает помощь гражданам и при необходимости может проконсультировать по вопросам проведения энергоэффективного ремонта в многоквартирном доме.
© «Вечерние ведомости»
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