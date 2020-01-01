Пермь: новости дня
16:39 | 29.01.2020
115 семей готовятся к переезду в бывший долгострой в Перми
Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству России «принять исчерпывающие меры» для завершения строительства объектов долевого строительства, не введенных в эксплуатацию в установленные сроки. При этом в Пермском крае ведется активная работа по решению вопроса обманутых дольщиков.
Строительство 19-этажного дома началось в 2012 году. В 2014 стройка заморозилась, а спустя два года, в 2016 году, девелопер «ПермГражданСтрой» признан банкротом. В 2017 году дольщики создали жилищно-строительный кооператив и оформили в собственность долгострой и землю под ним. Поддержку, в том числе юридическое сопровождение, оказывали специалисты минстроя Пермского края.
После передачи прав на здание члены ЖСК смогли заняться достройкой. Они приняли решение воспользоваться региональными мерами поддержки, которые предоставляет ПАИЖК.
Сейчас региональный механизм поддержки дольщиков продолжает действовать. Пострадавшие граждане могут по своему усмотрению обратиться за этой помощью или дождаться федеральной поддержки.
Напомним, с 2020 года достройкой проблемных объектов и восстановлением прав граждан-участников строительства по всей России занимается Федеральный Фонд защиты прав дольщиков. Фонд может принять решение о достройке домов (за счет Фонда) или выплате компенсаций. Правительство Пермского края еще в прошлом году направило в Фонд ходатайства о восстановлении прав дольщиков 39 объектов, застройщики которых признаны банкротами. Сейчас краевой минстрой ждет информации от Фонда.
Всего в 2019 году в Пермском крае введено в эксплуатацию восемь проблемных объектов: с. Фролы, ул. Весенняя, 14 и 16, г. Чайковский, ул. Декабристов 6, г. Березники, ул. Набережная, 53 и 55, г. Добрянка, ул. Победы, 3, г. Пермь, ул. Автозаводская, 80а и ул. Монастырская, 70. Около 700 семей смогли въехать в новые квартиры.
За информацией о ходе достройки проблемных домов, юридической консультацией, получением краевых мер поддержки обманутые дольщики могут обращаться во «фронт-офис». Прием граждан ведется на ул. Попова, 23, этаж 3, кабинет 320. Позвонить можно по телефону: 236-36-87 (доб. 143, 145, 147).
© «Вечерние ведомости»
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