С 1 февраля транспортная карта может использоваться в качестве проездного в общественном транспорте Перми

15:58 | 29.01.2020

Транспортную карту сейчас можно приобрести в 37 отделениях «Почтобанка» и «Центральных кассах». Со временем количество точек распространения увеличится до 150.



Как пояснили в департаменте транспорта администрации Перми, с 1 февраля пермяки, относящиеся к нельготной категории пассажиров, смогут воспользоваться транспортной картой в качестве проездного, выбрав один из установленных тарифных планов. Если ранее транспортная карта использовалась только в качестве «электронного кошелька», то теперь у горожан есть выбор. Точки распространения транспортных карт можно найти на сайте МКУ «Гортранс» http://www.gortransperm.ru/costs/585.



Так, пассажиры могут пополнить карту на любую удобную сумму и оплачивать проезд в размере 24 рублей неограниченное время до тех пор, пока не закончатся деньги, или выбрать один из тарифных планов. Это может быть 60 поездок, которые действуют в течение месяца с момента пополнения. Такой проездной будет стоить 1404 рубля. Это может быть безлимит на сутки за 130 рублей, на месяц за 2232 рубля, на квартал за 6302 рубля и на год за 18907 рублей, каждый из которых действует также с момента их пополнения. Например, если пассажир покупает «Безлимит на месяц» и пополняет его 3 числа любого месяца, то действовать он будет до 2 числа следующего месяца.



Соответственно, размер скидки напрямую зависит от количества поездок. Так, минимальная скидка в размере 10% предоставляется на проездной билет с фиксированным количеством поездок, тогда как на безлимитный проездной (сроком на 1 год) размер скидки достигает 40% от действующего тарифа. Иными словами, при приобретении безлимитного проездного на год разовая поездка может стоить порядка 15 рублей.



Что касается льготных проездных документов для школьников, студентов и пенсионеров, то тут также есть свои нововведения. Так, с 1 февраля эти категории пассажиров смогут приобрести проездной билет на минимальное количество – 30 поездок. Такой проездной обойдется в 546 рублей, а стоимость одной поездки фактически выйдет 18 рублей. Впервые появится безлимитный проездной для школьников и студентов. Он будет стоить 1313 рублей. Выгода при его использовании наступает после 50 поездки.



Проездной на 60 поездок сохраняется для всех льготных категорий пассажиров. Он будет стоить 936 рублей, а стоимость одной поездки в таком случае будет составлять 15 рублей. Проездной на 90 поездок, как и сейчас, будет доступен для пенсионеров. Его цена составит 1170 рублей.



Наглядные таблицы с тарифными планами здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2020/Tarifnyje_plany_v_tablice.docx.



Отметим, что все эти виды проездных для льготных категорий пассажиров будут действовать месяц с момента их пополнения. Это будет особенно удобно для учащихся, которые в течение года уходят на каникулы и проездным в этот период не пользуются.



Активировать любой из перечисленных тарифов можно в пунктах выдачи и пополнении карт, сообщив об этом оператору и положив необходимую сумму, или самостоятельно через банкоматы или сервисы Сбербанк-онлайн. Инструкция для самостоятельного пополнения транспортной карты здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2020/Instrukcija_popolnenija.docx.



Получить консультацию по использованию транспортной карты или тарифа можно по телефону «горячей линии» департамента транспорта 250-25-50.



Напомним, также в общественном транспорте доступна наличная оплата проезда в размере 26 рублей.



На маршрутах, где уже заключены новые контракты, дополнительно действуют бесплатная пересадка и оплата по банковским картам. На сегодняшний день это 19 автобусных (№ 2, 3, 7, 9, 11, 18, 22, 23, 30, 34, 36, 48, 49, 50, 51, 60, 62, 80, 88) и все 7 трамвайных маршрутов. В планах департамента транспорта администрации Перми в срок до 15 июля этого года включить в эту систему весь общественный транспорт, работающий по регулируемому тарифу.

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