31 января в Кировском районе Перми откроются две городские ярмарки

15:15 | 29.01.2020

Площадки будут принимать гостей по адресам: улица Ласьвинская, 18 и пересечение улиц Маршала Рыбалко и улицы Липатова.



Как рассказали в МКУ «Пермский центр бизнеса», ярмарки будут работать с 31 января по 2 февраля, время работы: с 12:00 до 20:00.



Фермерская продовольственная продукция, колбасы и разнообразные мясные деликатесы, вязаные игрушки, шапки и варежки – у посетителей будет возможность приобрести качественные товары местных производителей.

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