Пермь: новости дня
10:50 | 29.01.2020
В Перми с 1 февраля появится тарифное меню, которое позволит экономить деньги при оплате в общественном транспорте
В Перми впервые применен комплексный подход к оплате проезда в общественном транспорте. С помощью нового тарифного меню пассажирам предлагаются способы экономии денег. Новшества вступят в силу с 1 февраля. При наличной и безналичной оплате проезда будет дифференцированный тариф. Так, за наличный расчет стоимость проезда будет составлять 26 рублей, при использовании банковской или транспортной карты разовая поездка обойдется в 24 рубля.
Напомним, еще в сентябре прошлого года депутаты гордумы одобрили методику расчета тарифа в общественном транспорте. В конце сентября по итогам заседания тарифной комиссии администрации Перми было рекомендовано вынести на обсуждение вопрос об установлении тарифа в указанных размерах. Эти цифры являются средними показателями по городам Приволжского федерального округа. Так, разовый билет за наличный расчет в Самаре сегодня составляет 28 рублей, за безналичный – 23 рубля, в Казани – 27 рублей и 25 рублей соответственно. В Нижнем Новгороде разовый билет при оплате наличными средствами стоит 28 рублей, безналичными и по пересадочному билету – 26 рублей.
Вместе с тем городские власти предусмотрели возможность экономии денежных средств при регулярном использовании общественного транспорта. Изменения предусмотрены в части льготных проездных документов для школьников, студентов и пенсионеров: срок действия проездного будет равен 30 календарным дням с момента его пополнения, а не с первого по последнее число месяца, как было ранее. Это будет особенно удобно для учащихся, которые в течение года уходят на каникулы и проездным в этот период не пользуются. Кроме того, для школьников и студентов станут доступны безлимитные проездные, которые позволят активно посещать секции и внеклассные занятия.
Также для льготных проездных документов снижено минимальное количество поездок, которое можно приобрести: с 60 до 30.
Отдельно стоит отметить появление транспортных карт для не льготной категории пассажиров, которые поступили в продажу в конце 2019 года. Актуальный список точек продаж размещен на сайте МКУ «Гортранс» http://www.gortransperm.ru/costs/585. До утверждения тарифного меню транспортная карта работала в формате «электронного кошелька» и принималась к оплате во всех автобусных и трамвайных маршрутах. С 1 февраля пермяки смогут самостоятельно выбрать один из предложенных тарифов, что позволит им значительно экономить на оплате проезда. Будут проездные на фиксированное количество поездок (60 единиц) и безлимитные проездные с разным сроком действия: от суток до года. Соответственно, размер скидки напрямую зависит от количества поездок. Так, минимальная скидка в размере 10% предоставляется на проездной билет с фиксированным количеством поездок, тогда как на безлимитный проездной (сроком на 1 год) размер скидки достигает 40% от действующего тарифа. Иными словами, при приобретении безлимитного проездного на год, разовая поездка может стоить порядка 15 рублей.
На маршрутах, где уже заключены новые контракты, дополнительно действуют бесплатная пересадка и оплата по банковским картам. На сегодняшний день это 19 автобусных и 7 трамвайных маршрутов. В планах департамента транспорта администрации Перми в срок до 15 июля текущего года включить в эту систему весь общественный транспорт, работающий по регулируемому тарифу. Также на сайте МКУ «Гортранс» в ближайшее время появится вкладка, в которой можно будет получить подробную информацию о тарифном меню.
© «Вечерние ведомости»
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