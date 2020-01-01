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Пермь: новости дня


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18:53 | 28.01.2020

Пермский робот-продавец начал работать в московском аэропорту «Внуково»

В международном аэропорту Внуково установили промобота ID.Robot, с помощью которого туристы и гости страны могут оформить и получить SIM-карту. Пермская компания Promobot создала его совместно с компанией GoldenSIM.

Главной особенностью инновационного помощника стала возможность самостоятельной выдачи SIM-карт благодаря технологии удаленной самоидентификации. Она позволяет абоненту регистрировать карту самостоятельно, через мобильное приложение. Пользователю достаточно получить SIM-карту, скачать приложение и зарегистрировать ее. ID.Robot не просто объяснит, как скачать приложение и зарегистрироваться, но и поддержит разговор на любую тему с помощью вопросно-ответной системы и лингвистической базы. Робот знает 10 языков, включая арабский, турецкий и португальский.

Директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев отмечает, что робот - это самый надежный сотрудник в индустрии сервиса: «Он не опаздывает на работу, никогда не отвлекается, не болеет, не уходит в отпуск, у него всегда отличное настроение. Мы идем к тому, чтобы исключить все ошибки человеческого фактора из обслуживания. Нам важно, что именно робот может быть первым, с кем заговорит гость Москвы после выхода из самолета. Мы добились того, что только в российском аэропорту туриста может встречать робот».

По словам генерального директора GoldenSIM Равиля Карасова, создание такого робота – серьезный шаг в эволюции технологий продаж, которому пока нет аналога в России.

Напомним, в середине января в Пермском крае начал работать первый в России робот-чиновник. Он проводит консультации, выдает пропуски и записывает на прием в здании правительства Пермского края.

Ранее пермская компания Promobot запустила серийное производство человекоподобных роботов. Это первый в мире робот, который не просто имитирует эмоции человека, но и может встраиваться в бизнес-процессы: быть консультантом, администратором или гидом. Впервые разработка была представлена председателю Правительства РФ – ныне заместителю председателя Совета Безопасности Российской Федерации – Дмитрию Медведеву во время его визита в Пермь. В июне в рамках Петербургского международного экономического форма ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр, Корпорация МСП, компания «Промобот» и правительство Пермского края подписали соглашение о совместной организации масштабного производства автономных человекоподобных роботов. Общий объем инвестиций, которые до конца года получит компания, составит 200 млн рублей.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся в 37 странах мира в качестве консультантов, промоутеров, гидов и консьержей. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. В 2019 году «Промобот» стал российским экспортером года в области высоких технологий. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

© «Вечерние ведомости»

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