В Перми и Добрянке заменят лифты для 14 тысяч жителей

18:44 | 28.01.2020

В этом году в Пермском крае заменят еще 137 лифтов в 52 многоквартирных домах. В них проживает порядка 14 тысяч человек. Подрядчиком масштабных работ по повышению безопасности и комфорта жителей стало ОАО «Первая лифтовая компания». Компания обязана выполнить все работы до ноября текущего года. Стоимость работ составит 340 млн рублей.



В общей сложности до конца этого года новыми лифтами смогут пользоваться более 33 тысяч человек.



«Замена лифтового оборудования – одна из приоритетных задач Фонда, требующая еще более строгого отбора подрядчиков для обеспечения высокого качества ремонта и в первую очередь безопасности жителей Прикамья. На данный момент мы имеем хороший показатель – уже законтрактовано 99% лифтов от плана 2018-2020 годов. Это означает, что в конце года план по ремонту лифтового оборудования будет выполнен в полном объеме», - пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов.



Ранее были выполнены работы по замене почти 350 лифтов в 120 домах. Также продолжаются работы еще в 65 домах в Перми, Березниках, Чусовом, Добрянке, Краснокамске, Кунгуре, Чайковском, Губахе и Чернушке.



Напомним, что в среднем процесс замены лифтового оборудования занимает порядка 3 месяцев вместе со всем оформлением документов. В связи с этим, если в квартире проживают маленькие дети, инвалиды, пожилые люди, то родным необходимо позаботиться об их передвижении.



Актуальную информацию по замене лифтового оборудования жители могут получить на сайте Фонда капитального ремонта, в официальных группах сообщества в социальных сетях и по телефону горячей линии 8-800-700-63-72 (звонок бесплатный).

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