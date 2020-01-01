Пермь: новости дня
18:44 | 28.01.2020
В Перми и Добрянке заменят лифты для 14 тысяч жителей
В общей сложности до конца этого года новыми лифтами смогут пользоваться более 33 тысяч человек.
«Замена лифтового оборудования – одна из приоритетных задач Фонда, требующая еще более строгого отбора подрядчиков для обеспечения высокого качества ремонта и в первую очередь безопасности жителей Прикамья. На данный момент мы имеем хороший показатель – уже законтрактовано 99% лифтов от плана 2018-2020 годов. Это означает, что в конце года план по ремонту лифтового оборудования будет выполнен в полном объеме», - пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов.
Ранее были выполнены работы по замене почти 350 лифтов в 120 домах. Также продолжаются работы еще в 65 домах в Перми, Березниках, Чусовом, Добрянке, Краснокамске, Кунгуре, Чайковском, Губахе и Чернушке.
Напомним, что в среднем процесс замены лифтового оборудования занимает порядка 3 месяцев вместе со всем оформлением документов. В связи с этим, если в квартире проживают маленькие дети, инвалиды, пожилые люди, то родным необходимо позаботиться об их передвижении.
Актуальную информацию по замене лифтового оборудования жители могут получить на сайте Фонда капитального ремонта, в официальных группах сообщества в социальных сетях и по телефону горячей линии 8-800-700-63-72 (звонок бесплатный).
© «Вечерние ведомости»
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