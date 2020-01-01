В Пермском крае сформируют единую базу социальных бизнесменов

15:38 | 28.01.2020

Правительство Пермского края совместно с Центром поддержки предпринимателей «Мой бизнес» начали формировать реестр социального предпринимательства региона, сообщает краевое министерство промышленности, предпринимательства и торговли.



По словам руководителя пермского Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Дмитрия Порохина, в прошлом году участниками программ и мероприятий, направленных на развитие социального предпринимательства, стали 592 субъекта. «На самом деле таких предприятий в регионе намного больше. Регистрация в едином реестре позволит им в дальнейшем получить господдержку», – отмечает он.



Чтобы попасть в реестр социального предпринимательства, нужно подать в Центр поддержки предпринимательства «Мой Бизнес» или региональный минпром заявление и документы для признания статуса социального предпринимателя, обозначенные в приказе Министерства экономического развития РФ.



Статус социального предприятия организация может получить, если обеспечивает занятость «социально уязвимых» категорий граждан – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Также в эту группу входят беженцы и малоимущие, выпускники детских домов (в возрасте до 23-х лет), лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость, люди без определенного места жительства и занятий.



При этом количество таких работников в организации должно быть не менее 50%, их доля в фонде оплаты труда – не менее 25%, а часть полученной прибыли предприятию необходимо реинвестировать на решение конкретной социальной проблемы.



Социальными также являются предприятия, которые участвуют в производстве и продвижении продукции и услуг для граждан из указанных категорий, работают над достижением общественно полезных целей.



Если организация соответствует хотя бы одному из критериев, то при предоставлении нужных документов бизнес может получить статус социального предприятия. Прием документов организован в две «волны». До 1 марта 2020 года – действует упрощенная процедура. С 1 апреля список необходимых документов существенно расширится.



По словам международного эксперта по социальному предпринимательству, директора международного центра импакт-инвестиций «Галилео» Сергея Пономарева, к апрелю, когда будет оформлен федеральный реестр социальных предпринимателей, в него войдут 20-30 тыс. социальных предприятий. «По уровню развития этого направления среди нестоличных регионов лидеры – Омская область, Республика Татарстан и Свердловская область. Пермский край – уверенный середнячок, если включать сюда детские центры, услуги для пожилых и подобные организации, то сейчас у нас работают около 1-1,5 тысячи социальных предприятий», – прогнозирует эксперт.



Также в Пермском крае действует рабочая группа на базе Торгово-промышленной палаты, Акселерационная программа «Школа социального предпринимательства», проводятся мастер-классы и семинары по социальному предпринимательству, проходят форум «Социальное предпринимательство: взгляд в будущее», всероссийские конкурсы «Лучший социальный проект» и «Молодой предприниматель», есть интерес со стороны университетов, где читают курсы и факультативы по этому направлению.



После подачи документов итоговый реестр социальных предприятий Пермского края определит комиссия, в которую вошли специалисты Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», эксперты регионального министерства экономического развития и министерства промышленности и торговли Пермского края.



Создание реестра проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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