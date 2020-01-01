Власти Прикамья выплатили компенсации пострадавшим в пермском отеле «Карамель»

14:34 | 28.01.2020

Власти Пермского края выплатили компенсации пострадавшим и семьям погибших при прорыве трубы в отеле «Карамель». Семьи погибших получили материальную помощь в размере 500 тысяч рублей за человека. Пострадавшие – от 200 до 300 тысяч рублей в зависимости от полученных травм. В общей сложности по поручению Максима Решетников из резервного фонда правительства Пермского края было направлено 3 400 000 рублей.



Напомним, что 20 января в пермском мини-отеле «Карамель» по ул. Советской Армии, 21 в результате порыва на трубе отопления погибло пять человек. Шестеро пострадало, трое их них были госпитализированы с ожогами, трое от госпитализации отказались. На место аварии прибыл Максим Решетников, дав поручения краевым министерствам здравоохранения, территориальной безопасности и минсоцу оказать все необходимые меры поддержки.

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