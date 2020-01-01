Пермь: новости дня
14:24 | 28.01.2020
Подрядчик приступил к капитальному ремонту следующего участка Компроса
Комсомольский проспект – знаковое место для Перми. Летом 2019 года стартовал первый этап масштабного преображения Комсомольского проспекта. Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», подрядчик начал демонтаж чугунного ограждения на участке от улицы Ленина до улицы Петропавловской. После снятия новогодней иллюминации начнутся работы непосредственно на бульварной части улицы. Они включают укладку гранитной плитки, замену аварийных деревьев на молодые саженцы, а затем – прокладку ливневой и кабельной канализации, ремонт покрытия проезжей части и другие работы.
Уже идет установка нового чугунного ограждения по историческим чертежам на участке от улицы Ленина до улицы Екатерининской. Напомним, на этом участке уже работают 12 новых светильников на бульварной части улицы, еще 14 устанавливаются на проезжей части Комсомольского проспекта. Фонари отлиты из чугуна на знаменитом Каслинском заводе архитектурно-художественного литья.
Основной объем работ на участке от улицы Екатерининской до улицы Ленина выполнен – это капитальный ремонт проезжей части, строительство недостающей ливневой канализации, а также кабельной канализации, с помощью которой все провода будущей архитектурной подсветки зданий, сети наружного освещения, кабели системы автоматического управления дорожным движением (АСУДД), интернета будут убраны под землю. В этом году подрядчик выполнит завершающие работы по монтажу АСУДД, укладке тротуарной плитки, озеленению и благоустройству территории. Затем к таким же работам подрядчик приступит и на участке от улицы Ленина до улицы Монастырской. Работы на этом участке планируется завершить к концу 2020 года. Все работы ведутся по графику.
Отметим, в прошлом году было принято решение подойти к ремонту знаковой улицы Перми – Комсомольского проспекта – комплексно, и помимо самого проспекта привести в порядок все прилегающие улицы. В результате были отремонтированы улицы Пермская, Луначарского, Глеба Успенского, Швецова, 1-я Красноармейская и другие, в том числе с полной заменой инженерных коммуникаций. Это позволило не только привести в порядок центр города, но и в будущем не нарушать благоустройство обновлённого проспекта из-за необходимости проведения коммунальных работ.
Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта планируется закончить к 300-летию города, к тому моменту будет отремонтирована проезжая часть, проведен ремонт бульварной части, где полностью заменят покрытие на гранит, установят скамейки, урны и торшерные опоры освещения. В рамках реконструкции Комсомольского проспекта на тротуарах и бульварной части улицы появятся люки в зверином стиле – на них будут размещены голова медведя, символа Прикамья, название города и дата его основания – 1723 год. Часть из них уже установлена на участке от улицы Пермской до улицы Екатерининской. Проектом предусмотрено создание пешеходной аллеи на Октябрьской площади с помощью мобильных архитектурных форм, в которые будут высажены цветочные культуры. Зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами появится на Комсомольской площади. Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта предполагает и ремонт фасадов домов, и дворовых территорий.
© «Вечерние ведомости»
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