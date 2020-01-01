В 2020 году в Перми на расселение людей из аварийного жилья выделено 2 млрд рублей

12:43 | 28.01.2020

Расселение аварийного жилищного фонда – одна из приоритетных задач городских властей. Значительный объем финансирования из федерального, регионального и городского бюджетов позволил за два года в 3,5 раза увеличить число людей, получивших новые квартиры.

Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми, из аварийного жилья в 2019 году было переселено 2253 человека, что в 3,5 раза больше, чем в 2018 году – 615 человек. В 2020 году планируется еще увеличить этот показатель.



В Перми действуют сразу две программы по расселению, одна из которых – с привлечением значительного федерального софинансирования. Вторая реализуется за счет бюджетов края и города.



На реализацию этих программ в 2020 году из федерального (в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»), регионального и городского бюджетов выделено 2 млрд рублей. Эти средства планируется направить на расселение 39,9 тысячи кв. метров аварийного жилья. Таким образом, из аварийного фонда будет переселено порядка 2,4 тысячи человек.



Напомним, в 2019 году в Перми было снесено 49 домов, а в 2020 планируется снести еще 35, в том числе ряд аварийных домов по улицам Энгельса, Достоевского, Боровой, Петропавловской, Екатерининской и другим. С полным списком домов можно ознакомиться здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2020/spisok_domov_na_snos.doc.



Действующие в городе программы предусматривают два способа расселения – возмещение за изымаемое жилое помещение и предоставление жилых помещений по договорам социального найма. Каждый из способов имеет ряд преимуществ. Получить детальную консультацию по программам расселения можно у специалистов управления жилищных отношений в едином центре приема граждан по вопросам расселения аварийного жилья по адресу: улица Екатерининская, 63. Приемные дни: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00 , пятница с 09:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 16:00, телефоны: 8-909-107-82-12, 207-50-79, 207-50-81.



В городском управлении жилищных отношений призывают собственников и нанимателей жилья в домах, подлежащих расселению по программе в 2020 году, не затягивать с походом к специалистам управления для получения информации о процедуре расселения и оформления соответствующих документов.

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