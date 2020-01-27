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12:15 | 28.01.2020

Известные хоккеисты приедут в Пермь на «Кубок поколения-2020»

В субботу, 1 февраля, в ледовом дворце спортивного комплекса им. В.П. Сухарева состоится «Кубок поколения-2020» – традиционный хоккейный матч «звезд» между сборными студенческой хоккейной лиги России и Национальной молодежной лиги России (НМХЛ). Почетными гостями матча станут олимпийский чемпион, экс-игрок национальной хоккейной лиги Андрей Коваленко и двукратный чемпион мира, заслуженный тренер России Владимир Юрзинов.

Перед игрой Андрей Коваленко проведет мастер-класс по хоккею для воспитанников юниорской команды школы «Молот», а Владимир Юрзинов примет участие в круглом столе для тренеров на тему «Молодежный и юношеский хоккей в России».

Напомним, «Кубок поколения-2020» проводится Федерацией хоккея России, при поддержке правительства Пермского края и федерации хоккея Пермского края. Впервые он состоялся в 2012 году в Пензе.

Отметим, правительство Пермского края уделяет особое внимание развитию хоккея в регионе. В ноябре 2019 года в присутствии президента Федерации хоккея России, трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка была подписана программа развития хоккея в Пермском крае на 2020-2024 годы. В рамках программы планируется привлечение в регион масштабных спортивных событий, количество занимающихся этим видом спорта планируется увеличить до 12 тыс. человек. Также планируется, что в ходе реализации программы в крае заработает 87 крытых и открытых ледовых площадок, отвечающих всем стандартам.

Уровень обеспеченности Прикамья спортивной инфраструктурой составляет 57%. Это выше, чем в среднем по России (50%). На сегодня спортом и физической культурой регулярно (не менее трех раз в неделю) занимается более 36% жителей Пермского края. В рамках нацпроекта «Демография» планируется довести этот показатель до 55%.

© «Вечерние ведомости»

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