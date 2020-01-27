Пермь: новости дня
12:11 | 28.01.2020
20 школьников из Прикамья отправятся на всероссийский чемпионат по IT и робототехнике
Победителями стали 20 школьников: Даниил Белковский и Владислав Беляев («Электроника», 14+), Вадим Новосельцев и Егор Рычков («Инженерный дизайн CAD», 10+), Дарья Власовских и Ринат Иванов («Инженерный дизайн CAD», 14+), Данияр Кучукбаев и Максим Никоноров ( «Прототипирование», 10+), Иван Шестаков и Ярослав Никитин («Прототипирование», 14+), Константин Делистоян и Тимур Фархутдинов («Мобильная робототехника», 10+), Дарья Белева и Ксения Суханова («Мобильная робототехника», 14+), Анастасия Булычева и Дарья Фотина («Мультимедиакоммуникации», 10+), Екатерина Мордвинова, Полина Сырохватова, Екатерина Арсентьева и Карина Ковалева («Мультимедиакоммуникации», 14+). Теперь ребята отправятся на всероссийский чемпионат, который пройдет в Москве.
Участники компетенции «Электроника» за время регионального чемпионата паяли электронный блок для управления автомобилем. В компетенции «Мобильная робототехника» команды делали робота-почтальона, который должен был доставить посылку из пункта «А» в «В», и робота, способного построить детскую игрушечную пирамидку из колец. Участники компетенции «Мультимедиакоммуникации» работали над мультимедийными материалами на темы «Техническое творчество — кому это нужно? (На примере компетенция, представленных на чемпионате)» и «Dream Team: секреты успеха команды в проектной работе (на примере работы команд других компетенций чемпионата)». Команды компетенции «Инженерный дизайн CAD» при подготовке электронных моделей и чертежей разрабатывали устройства и механизмы с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР, CAD). Участники компетенции «Прототипирование» создавали образец арбалета, печатая отдельные детали на 3D-принтере.
Отметим, целью чемпионата «ЮниорПрофи»является создание новых возможностей для школьников, а также для ранней профориентации. Принимая участие в соревнованиях, ребята осваивают новые навыки интересных им инженерных направлений.
Напомним, развитие образования в сфере цифровых технологий является одним из приоритетных направлений правительства Пермского края. На данный момент цифровизация проникает во все области жизни, и Прикамье является одним из регионов-лидеров по динамике внедрения IT-технологий в государственном секторе (облачная бухгалтерия, РИС «Закупки»), здравоохранении (Единая государственная информационная система), образовании (ЭПОС.Школа) и др. В связи с этим множество IT-компаний, которые постоянно развиваются, нуждаются в новых кадрах. Так, например, для взращивания новых IT-кадров в ноябре 2018 году в Прикамье открылся крупнейший в ПФО детский технопарк «Кванториум». С октября 2019 года по территориям Пермского края начал курсировать мобильный технопарк «Кванториум». Оборудование в него было закуплено в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, по данным краевого министерства образования и науки, Прикамье в рамках национального проекта получило федеральное финансирование до 2022 года на создание как минимум двух стационарных «Кванториумов» – в Березниках и Чусовом, а также на приобретение еще двух мобильных научных лабораторий.
© «Вечерние ведомости»
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