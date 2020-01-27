В Прикамье проходят памятные мероприятия, посвященные 76-летию снятия блокады Ленинграда

12:07 | 28.01.2020

По всему Пермскому краю стартовали мероприятия, приуроченные к снятию блокады Ленинграда. В этом году памятному событию в истории России исполняется 76 лет.



Так, в понедельник, 27 января, представители краевых и городских властей, совета ветеранов, общественной организации жителей блокадного Ленинграда, а также кадеты возложили цветы к могилам жителей блокадного города. Вслед за этим в Центральном выставочном зале Перми для жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны состоялся концерт с песнями и стихами о войне.



Также Пермский край присоединился к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». В эти дни, приуроченные к снятию блокады Ленинграда, во всех школах региона проходят открытые уроки, во время которых дети узнают о подвиге ленинградцев. Также в рамках акции в библиотеках и на улицах волонтеры раздают кусочек хлеба весом 125 граммов, который стал символом осажденного города. Такой была минимальная норма хлеба, которую выдавали ленинградцам в дни блокады, при этом хлеб был из жмыха, отрубей и опилок.



В течение недели в муниципальных образованиях Прикамья пройдет более 450 мероприятий, посвященных 76-летию снятия блокады Ленинграда. В городах, поселках и селах пройдут встречи с ветеранами-блокадниками, в школах – тематические классные часы, обсуждения и просмотры тематических игровых и документальных фильмов, а также тематические вечера, уроки памяти и мужества, книжные выставки и конкурсы чтецов.



В Перми в пятницу, 31 января, в 16:00 в Центральной городской библиотеке им. Пушкина (улица Петропавловская, 25) в четвертый раз состоится телемост с жителями блокадного Ленинграда. В нем примут участие сразу несколько городов – Пермь, Санкт-Петербург, Феодосия и белорусский город Орша.



Отметим, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. С тех пор 27 января - день, когда блокада была снята, - считается одним из Дней воинской славы России. За это время в Молотовскую область (ныне Пермский край. – Прим. ред.) было эвакуировано 380 тыс. ленинградцев, некоторые из них остались жить в Прикамье уже после снятия блокады и окончания Великой Отечественной войны.

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