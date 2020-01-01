Пассажиры Горнозаводской ветки смогут сделать двойную бесплатную пересадку

17:25 | 27.01.2020

27 января минтранс Пермского края совместно с представителями администрации Перми, РЖД и Пермской пригородной компании провели контроль организации транспортной доступности для пассажиров городской электрички. По итогам ведомства провели совещание и утвердили план мероприятий по улучшению системы пересадок.



В результате было принято решение с 28 января увеличить количество автобусов маршрутов №2 и №51.



Кроме того, сегодня, 27 января, с 14:00 на станции «Пермь-I» Ространснадзор по Пермскому краю организовал контроль за соблюдением графика движения общественного транспорта.



В кратчайшие сроки СвЖД и департамент транспорта Перми для удобства пассажиров скорректируют расписание отправления автобусов и электричек. Это необходимо для синхронизации времени отправления электропоездов со временем движения автобусов между станциями «Пермь-I» и «Пермь-II».



Минтранс Пермского края совместно с Пермской пригородной компанией должны проработать вопрос создания билета с двойной пересадкой «электричка-автобус-электричка» по цене 20 рублей для пассажиров, следующих со стороны Верещагино в сторону Голованово и обратно, а также покупки билета на электричку в автобусе. На переходный период Пермская пригородная компания рекомендует пользоваться мобильными приложениями, билетами «туда-обратно» и проездными для экономии времени. Эти билеты будут действовать на автобусных маршрутах №2 и №51.

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