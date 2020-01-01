«Горьковка» запускает лекторий «Пермский край: вклад в Победу»

17:21 | 27.01.2020

28 января в 18:30 в библиотеке им. А. М. Горького начнется цикл лекций, который расскажет о вкладе Перми и Пермского края в Великую Победу.



Лекторий, приуроченный к Году памяти и славы, откроется выступлением известного пермского экскурсовода и краеведа Миланы Федоровой. На лекции «Пермские и эвакуированные предприятия в годы Великой Отечественной войны и их вклад в Победу – 1 часть (г. Молотов)» речь пойдет об условиях и режиме работы предприятий в этот тяжелый период.



Краевед расскажет об эвакуированных в Молотов предприятиях, которые затем сыграли огромную роль в судьбе Пермского края. Это будет рассказ об истории нашего края в нелегкие для страны годы, обзор ключевых событий и рубежей, легших в летопись нашего региона.



«Пермский край (тогда Молотовская область) являлся территорией, которая внесла большой вклад работой предприятий на оборону. Первая лекция будет посвящена тому, как помогала фронту наша Пермь (город Молотов) – создавала моторы и пушки, бронепоезда и бронекатера, порох для «Катюш» и военно-полевые телефоны», - поделилась Милана Федорова.



Цикл лекций «Пермский край: вклад в Победу» предполагает обзор главных направлений развития региона в годы войны, он будет идти весь год с периодичностью один раз в месяц. Читателям и гостям библиотеки Горького расскажут о работе предприятий и развитии оборонной промышленности, эвакуации в наш город учреждений и населения из занятых фашистами территорий, познакомят с культурной и повседневной жизнью города Перми.



Краевая библиотека предлагает уникальную возможность прослушать новую авторскую программу пермского краеведа Миланы Федоровой и задать любые вопросы, касающиеся этого героического периода нашей пермской истории.



Место проведения: интерактивный зал (2 этаж, правое крыло). Вход свободный, 12+.

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