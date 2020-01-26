Пермь: новости дня
13:19 | 27.01.2020
На автобусных маршрутах, следующих с «Перми-I», будет увеличено количество машин
С утра на станцию «Пермь-I» выезжали первый заместитель председателя правительства Пермского края Михаил Сюткин, министр транспорта Пермского края Николай Уханов, глава Перми Дмитрий Самойлов, заместители главы администрации Перми Людмила Гаджиева и Анатолий Дашкевич, начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, представители РЖД, Пермской пригородной компании.
По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, изменение железнодорожного движения Горнозаводской ветки на участке «Пермь-I – Пермь-II» произведено в соответствии с приказом Минтранса РФ. С 27 января все пригородные железнодорожные перевозки будут осуществляться до конечной станции Пермь-II со стороны Главного направления и до станции Пермь-I со стороны Горнозаводского направления. Поезда дальнего следования, проходившие по этому участку дороги, пойдут по правому берегу. Минтранс края совместно с «Пермской пригородной компаний» обсудит корректировку расписания движения электропоездов для большего удобства пермяков.
- Задача городских властей – спокойно вывезти пассажиров, как с «Перми-II», так и с «Перми-I». К сегодняшнему дню мы уже увеличили количество автобусов на маршрутах №2 и №51 в два раза. До этого дня на них работало по 5 машин, сегодня – по 10. С утра мы смотрим, сколько человек приехало на электричках, как они распределились по автобусам. Принято управленческое решение увеличить их количество с завтрашнего дня: поскольку пиковая нагрузка приходится на утро (порядка 600 пассажиров), вывозить людей будет 20-25 автобусов маршрута №2, 8 автобусов – маршрута №51. Департамент дорог и транспорта будет в ручном режиме корректировать графики и количество автобусов. Эту неделю рабочий день с 08:00 буду начинать на «Перми-I» для контроля ситуации, - сообщил Дмитрий Самойлов. Также глава города поручил сотрудникам МУП «Пермгорэлектротранс» постоянно дежурить на станции «Пермь-I».
По вопросам изменения схемы железнодорожного движения можно обратиться в «Пермскую пригородную компанию» по телефону: +7(342)230-29-84, по вопросам движения городского транспорта – в департамент транспорта Перми по телефону: +7(342)250-25-50.
В электричках волонтеры выдают схему движения автобусов, а на перроне работает сотрудник с рупором, который объявляет, на каких автобусах горожане могут доехать до центра города и станции «Пермь-II».
Пассажиры пригородных поездов могут продолжить путь от станции «Пермь-I» до центра города и станции «Пермь-II» на одном из городских автобусов: автобусный маршрут №2 «станция «Пермь-II» – станция «Пермь-I», автобусный маршрут №51 «станция «Пермь-I» – ЦУМ».
Автобусный маршрут №2 «станция «Пермь-II» – станция «Пермь-I» следует в режиме «экспресс» через следующие остановочные пункты: станция «Пермь-I» (улица Монастырская) – ЦУМ (улица Ленина) – улица Попова (улица Ленина) – станция «Пермь-II». Маршрут обслуживается автобусами малого класса, которые отправляются от остановочного пункта «станция «Пермь-I», расположенного возле здания железнодорожного вокзала.
Автобусный маршрут №51 «станция «Пермь-I» – ЦУМ» также обслуживается автобусами малого класса и отправляется от остановочного пункта «станция «Пермь-I», расположенного на улице Монастырской возле Речного вокзала. Автобусный маршрут следует через следующие остановочные пункты: магазин «Речник» – станция «Пермь-I» – сквер им. Решетникова – Художественная галерея – улица Советская – ЦУМ (Комсомольский проспект).
Кроме того, с остановки на улице Советской рядом с заводом им. Шпагина уходит автобусный маршрут №3 «станция «Пермь-I» – микрорайон Нагорный», отдельные рейсы которого приурочены к прибытию электропоездов. Автобус следует в направлении Центрального рынка, Гознака, микрорайона Нагорный. Остальные автобусы маршрута №3 следуют до остановочного пункта «Сквер им. Решетникова».
Теперь пассажиры пригородных электропоездов могут совершать бесплатную пересадку при предъявлении билета, приобретенного в «Пермской пригородной компании», как в одну сторону, так и обратно. Глава Перми распорядился провести соответствующие инструктажи с водителями автобусов о недопустимости высаживать пассажиров с такими билетами.
Руководителей пермских предприятий городские власти в течение ближайших недель просят не применять санкций к опоздавшим работникам.
Подчеркнем, что закрытие сообщения между двумя станциями позволит в ближайшее время приступить к усилению конструкции путепровода, после чего по нему станет возможен запуск автобусов большей вместимости. Поручение организовать эту работу как можно раньше дано замглавы администрации Перми Анатолию Дашкевичу.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:16 | 27.01.2020
Коммунальная авария в Екатеринбурге создала каток на дороге
13:51 | 27.01.2020
В Екатеринбурге дворник спас продавца от грабителя
13:35 | 27.01.2020
В Техническом университете УГМК вручили дипломы первым бакалаврам
13:30 | 27.01.2020
В Новоуральске отец убил нелюбимого сына
13:17 | 27.01.2020
ГКБ №4 в Перми станет центром нейрохирургической помощи для пациентов с тяжелыми формами эпилепсии
13:13 | 27.01.2020
Приставы Алапаевска отбили зарплаты для рабочих
12:50 | 27.01.2020
В Екатеринбурге в ДТП пострадали три человека
12:28 | 27.01.2020
В Свердловской области осуждены религиозные фанатики-экстремисты
12:10 | 27.01.2020
В Свердловской области жители массово сдают оружие
12:01 | 27.01.2020
Открыта регистрация на «Молодежный форум. Пермский период»
11:54 | 27.01.2020
В Екатеринбурге проходит акция «Блокадный хлеб»
11:51 | 27.01.2020
В городских лесах Перми проводят познавательные экскурсии для жителей
11:49 | 27.01.2020
Минздрав Прикамья дал рекомендации по профилактике коронавируса
11:44 | 27.01.2020
В Перми ненадолго похолодает
11:38 | 27.01.2020
Денег нет: детсад в Екатеринбурге грубо нарушает санитарные нормы уже не первый год
11:20 | 27.01.2020
На Сортировке в столице Урала назревает конфликт на религиозной почве
11:06 | 27.01.2020
В Екатеринбурге закрыли ледовый городок
10:58 | 27.01.2020
В Свердловской области сгорел частный жилой дом
10:53 | 27.01.2020
Утро в Екатеринбурге началось с 8-балльных пробок
10:45 | 27.01.2020
В Екатеринбурге планируется бунт водителей скорой помощи
10:10 | 27.01.2020
В столице Урала автомобиль сбил ребенка
09:51 | 27.01.2020
В Свердловской области мать постирала новорожденного в машинке
20:12 | 26.01.2020
Команда из Екатеринбурга победила в финале турнира России по страйкболу «Battle Arena»
19:35 | 26.01.2020
В Екатеринбурге горел склад вместе с содержимым
18:35 | 26.01.2020
Прогноз погоды на Урале на начало последней недели января
17:19 | 26.01.2020
В Екатеринбурге юрист разбил автомобиль и лицо таксисту
14:18 | 26.01.2020
В Березовском городском округе сгорел частный жилой дом
13:42 | 26.01.2020
В столице Урала стартовал снегоходный марафон
13:21 | 26.01.2020
Заброшку в центре Екатеринбурга переформируют в детский центр
11:50 | 26.01.2020
В Екатеринбурге недалеко от Храма на Крови произошло ДТП