На автобусных маршрутах, следующих с «Перми-I», будет увеличено количество машин

13:19 | 27.01.2020

27 января изменилась схема железнодорожного движения между станциями «Пермь-I» и «Пермь-II». Для того чтобы вывезти всех пассажиров со станции «Пермь-I», городские власти увеличили количество автобусов №2 и №51 в два раза. Утренний мониторинг показал необходимость дополнить их количество.



С утра на станцию «Пермь-I» выезжали первый заместитель председателя правительства Пермского края Михаил Сюткин, министр транспорта Пермского края Николай Уханов, глава Перми Дмитрий Самойлов, заместители главы администрации Перми Людмила Гаджиева и Анатолий Дашкевич, начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, представители РЖД, Пермской пригородной компании.



По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, изменение железнодорожного движения Горнозаводской ветки на участке «Пермь-I – Пермь-II» произведено в соответствии с приказом Минтранса РФ. С 27 января все пригородные железнодорожные перевозки будут осуществляться до конечной станции Пермь-II со стороны Главного направления и до станции Пермь-I со стороны Горнозаводского направления. Поезда дальнего следования, проходившие по этому участку дороги, пойдут по правому берегу. Минтранс края совместно с «Пермской пригородной компаний» обсудит корректировку расписания движения электропоездов для большего удобства пермяков.



- Задача городских властей – спокойно вывезти пассажиров, как с «Перми-II», так и с «Перми-I». К сегодняшнему дню мы уже увеличили количество автобусов на маршрутах №2 и №51 в два раза. До этого дня на них работало по 5 машин, сегодня – по 10. С утра мы смотрим, сколько человек приехало на электричках, как они распределились по автобусам. Принято управленческое решение увеличить их количество с завтрашнего дня: поскольку пиковая нагрузка приходится на утро (порядка 600 пассажиров), вывозить людей будет 20-25 автобусов маршрута №2, 8 автобусов – маршрута №51. Департамент дорог и транспорта будет в ручном режиме корректировать графики и количество автобусов. Эту неделю рабочий день с 08:00 буду начинать на «Перми-I» для контроля ситуации, - сообщил Дмитрий Самойлов. Также глава города поручил сотрудникам МУП «Пермгорэлектротранс» постоянно дежурить на станции «Пермь-I».



По вопросам изменения схемы железнодорожного движения можно обратиться в «Пермскую пригородную компанию» по телефону: +7(342)230-29-84, по вопросам движения городского транспорта – в департамент транспорта Перми по телефону: +7(342)250-25-50.



В электричках волонтеры выдают схему движения автобусов, а на перроне работает сотрудник с рупором, который объявляет, на каких автобусах горожане могут доехать до центра города и станции «Пермь-II».



Пассажиры пригородных поездов могут продолжить путь от станции «Пермь-I» до центра города и станции «Пермь-II» на одном из городских автобусов: автобусный маршрут №2 «станция «Пермь-II» – станция «Пермь-I», автобусный маршрут №51 «станция «Пермь-I» – ЦУМ».



Автобусный маршрут №2 «станция «Пермь-II» – станция «Пермь-I» следует в режиме «экспресс» через следующие остановочные пункты: станция «Пермь-I» (улица Монастырская) – ЦУМ (улица Ленина) – улица Попова (улица Ленина) – станция «Пермь-II». Маршрут обслуживается автобусами малого класса, которые отправляются от остановочного пункта «станция «Пермь-I», расположенного возле здания железнодорожного вокзала.



Автобусный маршрут №51 «станция «Пермь-I» – ЦУМ» также обслуживается автобусами малого класса и отправляется от остановочного пункта «станция «Пермь-I», расположенного на улице Монастырской возле Речного вокзала. Автобусный маршрут следует через следующие остановочные пункты: магазин «Речник» – станция «Пермь-I» – сквер им. Решетникова – Художественная галерея – улица Советская – ЦУМ (Комсомольский проспект).



Кроме того, с остановки на улице Советской рядом с заводом им. Шпагина уходит автобусный маршрут №3 «станция «Пермь-I» – микрорайон Нагорный», отдельные рейсы которого приурочены к прибытию электропоездов. Автобус следует в направлении Центрального рынка, Гознака, микрорайона Нагорный. Остальные автобусы маршрута №3 следуют до остановочного пункта «Сквер им. Решетникова».



Теперь пассажиры пригородных электропоездов могут совершать бесплатную пересадку при предъявлении билета, приобретенного в «Пермской пригородной компании», как в одну сторону, так и обратно. Глава Перми распорядился провести соответствующие инструктажи с водителями автобусов о недопустимости высаживать пассажиров с такими билетами.



Руководителей пермских предприятий городские власти в течение ближайших недель просят не применять санкций к опоздавшим работникам.



Подчеркнем, что закрытие сообщения между двумя станциями позволит в ближайшее время приступить к усилению конструкции путепровода, после чего по нему станет возможен запуск автобусов большей вместимости. Поручение организовать эту работу как можно раньше дано замглавы администрации Перми Анатолию Дашкевичу.

© «Вечерние ведомости»