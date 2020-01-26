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13:17 | 27.01.2020
ГКБ №4 в Перми станет центром нейрохирургической помощи для пациентов с тяжелыми формами эпилепсии
Владимир Крылов и Игорь Трифонов вместе с пермскими коллегами проведут операцию пациенту с эпилепсией в Городской клинической больнице №4 (ГКБ №4), которая станет центром оказания этого вида нейрохирургической помощи для жителей не только Пермского края, но и Республики Удмуртия, Свердловской и Кировской областей и др.
По словам Владимира Крылова, операция в ГКБ №4 имеет всероссийский масштаб, так как дает старт развитию хирургии эпилепсии в регионах России, и опорной точкой этого развития выбран Пермский край.
При фармакорезистентных формах эпилепсии лекарственные препараты не действуют или со временем становятся малоэффективными, а эпилептический очаг в головном мозге увеличивается. Такому пациенту может помочь только операция. Не каждый вид устойчивой к лекарствам эпилепсии поддается хирургическому лечению, но в ряде случаев это оказывается эффективным. Пораженная часть мозга удаляется без каких-либо серьезных последствий для здоровья человека, в итоге пациент выздоравливает или падает частота эпилептических припадков, которые можно контролировать.
Как рассказал главный врач ГКБ №4 Андрей Ронзин, оперативное лечение эпилепсии - это нейрохирургия высокого уровня, которая требует отличной квалификации специалистов и передового оборудования. «В «четверке» все это есть. Нейрохирурги имеют соответствующую подготовку, в отделении была оборудована палата, где обеспечивается круглосуточный мониторинг состояния пациента, которому планируют провести операцию. Пять видеокамер, видео-ЭЭГ и другие аппараты непрерывно в реальном времени отслеживают его самочувствие, фиксируя начало, ход и завершение приступа для анализа функций головного мозга и определения индивидуальных особенностей течения заболевания. Также проводится МРТ-трактография для обеспечения безопасности операции и тест Вада для определения доминантности полушарий, чтобы не повредить важные функции мозга», – отметил он.
Отметим, ежегодная потребность в таких операциях в России составляет порядка 1,5 тыс. пациентов. На сегодняшний день их проводится около 400 в год (только в специализированных федеральных медицинских центрах).
© «Вечерние ведомости»
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