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12:01 | 27.01.2020

Открыта регистрация на «Молодежный форум. Пермский период»

29 февраля на Заводе им. Шпагина в третий раз состоится зимняя сессия Молодежного форума «Пермский период».

Открыта регистрация на зимнюю сессию «Молодежного форума. Пермский период». Подать заявку на участие можно через платформу АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/40442.

Для гостей форума будут открыты образовательные площадки, на которых пройдут лекции и воркшопы. Кроме того, участники форума смогут отработать практические навыки в деловых играх, принять участие в хакатоне, посетить интерактивные площадки, представленные молодежными сообществами. В рамках форума пройдут встречи дискуссионного клуба «Диалоги на равных». На встречах участники форума получат возможность обсудить с представителями бизнеса, власти и научных сообществ самые разнообразные вопросы.

Также будет организована работа конкурса проектных идей в формате конвейера по двум направлениям: бизнес-проекты и социальные проекты. В качестве членов жюри участие в мероприятии примут представители экспертного сообщества и отдела грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи. По результатам работы конвейера 3 лучших проекта в каждом направлении получат денежные премии.

В 2019 году зрителями мероприятий зимней сессии стало почти 6,5 тысячи человек. На площадку завода им. Шпагина пришли 1094 человека, онлайн за трансляцией мероприятий следили 5279 человек.

На форуме были проведены конвейеры социальных и бизнес-проектов, на участие в которых заявились ребята с 60 проектами. На очный этап было допущено 28 из них: 15 социальных и 13 бизнес-проектов. Победители «конвейеров» получили грантовую поддержку от краевых властей.

© «Вечерние ведомости»

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