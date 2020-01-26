Минздрав Прикамья дал рекомендации по профилактике коронавируса

11:49 | 27.01.2020

В аэропорту «Большое Савино», из которого осуществляются авиарейсы в Китай, усилен санитарно-карантинный контроль. Всех прибывших пассажиров осматривают и проверяют тепловизором, также информируют о ситуации и о мерах профилактики коронавируса.



В настоящее время ни одного носителя коронавируса в Прикамье не зарегистрировано. Специалисты министерства здравоохранения Пермского края ежедневно мониторят ситуацию, связанной с коронавирусной инфекцией, зарегистрированной преимущественно в Китае.



Для профилактики коронавируса во время путешествия рекомендуется:



- уточнить эпидемиологическую ситуацию при планировании зарубежных поездок;

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- использовать средства защиты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.



Также специалисты Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Пермского края рекомендуют пермякам воздержаться от поездок в Китай в целях исключения рисков заболевания новым вирусом. При первых подозрениях на данное заболевание рекомендуют незамедлительно обращаться в медицинские учреждения.

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