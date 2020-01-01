В Перми завершается строительство нового муниципального приюта для безнадзорных животных

18:31 | 24.01.2020

На объекте, находящемся по адресу: улица Верхнемуллинская, 106а ведутся отделочные работы и строительство будок.



Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, уже возведен каркас главного корпуса. Отделочные работы помещений ведутся в главном корпусе, а также в отдельных корпусах на территории. Возводятся каркасы для будок.



Проектной документацией предусмотрена санитарно-защитная зона приюта, в границы которой не попадают жилые дома, обосновано расстояние от жилых домов до приюта. Вокруг территории приюта предусмотрено шумоизоляционное ограждение. Также в приюте будет проведена хозяйственно-бытовая канализация.



Планируется, что в новом приюте будут оборудованы операционные и послеоперационные помещения, площадка для выгула собак.



По плану в приюте будет построено 149 вольеров для содержания собак и 52 вольера для размещения собак на карантине. Также планируется построить 2 подземных пожарных резервуара. По периметру приюта будут установлены камеры видеонаблюдения.

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