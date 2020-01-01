Выездная комиссия проверила качество питания в школах Ленинского района Перми

18:28 | 24.01.2020

С прошлого года по инициативе департамента образования администрации Перми работает совет по контролю за качеством питания в школах и детсадах.



В состав совета входят представители департамента образования и родительской общественности, депутаты гордумы. Комиссия проверила школы

№28 и №21 Ленинского района.



Руководителю школы №28 было рекомендовано повысить вкусовые качества блюд, улучшить оформление зала и произвести замен посуды. Также члены комиссии посоветовали разнообразить меню. Школе №21 проверяющие указали на необходимость смены помещения для столовой, однако здесь было отмечено высокое качество продуктов, используемых в приготовлении.



Напомним, система общественного контроля за качеством питания в пермских образовательных учреждениях была создана при поддержке департамента образования в 2016 году. Совет по организации питания работает на протяжении всего учебного года, выезды в образовательные учреждения осуществляются ежемесячно. Все мероприятия нацелены на осуществление систематического анализа состояния организации питании и разработку предложений, способствующих повышению его качества. С предложениями и жалобами родители, педагоги и сами ученики могут обратиться в департамент образования, эти материалы будут учтены в ходе работы совета.

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