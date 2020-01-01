Пермяков приглашают на бесплатные занятия по йоге и зумбе

17:27 | 24.01.2020

В Мотовилихинском районе Перми возобновила свою работу программа «Группы здоровья». В общественных центрах организованы занятия спортом, которые проводятся опытными тренерами бесплатно.



Как рассказали в администрации Мотовилихинского района, виды тренировок различаются. Если нужно снять напряжение и оздоровить организм в целом, то подойдет дыхательная гимнастика или йога. Занятия зумбой заряжают хорошим настроением и оптимизмом, занятия общей физической подготовкой (ОФП) будут полезны всем.



Тренировки предназначены для людей среднего и старшего возраста и проходят 2-3 раза в неделю на базе общественных центров Мотовилихинского района. Оздоровительная и дыхательная гимнастика проходит в общественных центрах «Агат» (улица Халтурина, 10) и «Дружба» (улица Дружбы, 12). Также в ОЦ «Агат» проводятся занятия по йоге, а в ОЦ «Дружба» – по зумбе Gold.



Общей физической подготовкой (ОФП) можно заняться в общественных центрах «Висим» (улица Постаногова, 7), «Вышка-2» (улица Гашкова, 41а).



На занятия приглашаются все, кому не противопоказаны занятия спортом. С собой необходимо иметь сменную спортивную обувь и удобную одежду.



Узнать о расписании тренировок можно в отделе по культуре, спорту и молодежной политике администрации Мотовилихинского района по телефону: 260-44-30.

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