Началась регистрация на Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России»

13:56 | 24.01.2020

Ожидается, что в Пермском крае на старт выйдут более 11000 человек.



Соревнования пройдут 8 февраля, в субботу. В этом году в гонке «Лыжня России» примут участие 6000 жителей города Перми и более 5000 жителей в более 30 территориях Пермского края: Александровского, Больше-Сосновского, Верещагинского, Горнозаводского, Еловского, Красновишерского, Осинского, Уинского, Чайковского муниципальных районов, городов Соликамска, Чернушки, Чусового и др.



Центральная площадка Пермского края по традиции расположена на СК «Пермские Медведи», ул. Спортивная, 22.



В этом году участникам в зависимости от возраста и физической подготовки будет предложено преодолеть одну из трех дистанций: 1945 метров, 5 или 10 км. Также состоится адаптивный (инклюзивный) забег.



«Лыжня России» — зарекомендовавший себя спортивный проект. Гонка пройдет в 38-й раз. В соревнованиях примут участие любители спорта, спортсмены-профессионалы, ветераны, видные политики, школьники и семьи.



«Лыжня России» проводится Министерством спорта Российской Федерации, правительством Пермского края.



С 23 января по 7 февраля проходит электронная регистрация участников на сайте министерства физической культуры и спорта Пермского края http://www.sport.permkrai.ru/.



Заявку можно также подать с 4 по 7 февраля, с 14.00 до 19.00 по адресам:



- Дворец спорта «ОРЛЕНОК», ул. Сибирская, 47 (прием коллективных заявок);

- УДС «МОЛОТ», ул. Лебедева, 13;

- СК им. В.П. СУХАРЕВА, шоссе Космонавтов, 158а, здание легкоатлетического манежа;

- СК «ПРИКАМЬЕ», ул. Ласьвинская, 1.



Участники соревнований допускаются только при наличии медицинской справки.

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